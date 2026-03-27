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Hombre aceptó asesinar a su pareja e hijas en Bogotá: salen a la luz escabrosos detalles

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que la pareja lo había denunciado desde hace dos años.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
09:32 a. m.
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Se conocieron más detalles sobre tres feminicidios ocurridos hace pocos días en Bogotá.

Hombre intentó envenenarse luego de presuntamente asesinar a su pareja e hijastras en Bogotá
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En una audiencia judicial realizada en las últimas horas, Cristian Camilo Valencia Hurtado reconoció su responsabilidad en el triple feminicidio ocurrido en Bosa, sur de Bogotá. Las víctimas fueron su pareja sentimental y sus dos hijas (de 20 y 17 años), quienes fueron atacadas mientras dormían en la casa.

Las atacó cuando dormían

El caso se presentó en la mañana del martes 24 de marzo en el barrio Atalayas. Las investigaciones precisaron que él las atacó con un puñal. Un familiar de las víctimas se puso en contacto con las autoridades a través de la línea 123 y cuando los uniformados arribaron, evidenciaron la desgarradora escena.

Con respecto a Valencia, intentó acabar con su vida ingiriendo veneno. Tras el arresto, lo llevaron a un centro médico y después de formalizó la captura.

La Fiscalía lo procesó por feminicidio agravado y reveló detalles estremecedores sobre cómo ocurrieron los hechos. Según el ente acusador, el agresor se aseguró de cerrar completamente la vivienda para impedir que las víctimas pudieran escapar.

Víctima lo había denunciado por violencia intrafamiliar y abuso sexual

La pareja, identificada como Deisy Arboleda, de 42 años; había presentado denuncias entre 2024 y 2025 por violencia intrafamiliar y abuso sexual.

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"El ciclo de violencia sistemático y progresivo ha existido por el agresor, dirigido no solo contra sus compañeras sentimentales, sino también contra sus hijas, el cual inició con actos de maltrato, amenazas y control. Se extendió de manera reiterada en el tiempo hacia las tres mujeres, evidenciándose una escalada de violencia que culminó con la muerte”, afirmó la fiscal.

José García, abogado de la familia de las víctimas le solicitó al juez la mayor severidad posible, enfatizando el grado de sevicia por parte de Valencia. El llamado también es que no haya impunidad.

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