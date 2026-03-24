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Investigan gigantesca estafa con venta de carros en Medellín: hay 100 afectados sin respuestas

La muerte del dueño de la empresa dejó a los clientes con más dudas que certezas.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
12:13 p. m.
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Un centenar de personas en Medellín enfrenta una situación crítica tras denunciar una presunta estafa masiva relacionada con un concesionario que cerró sus puertas de manera inesperada.

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Los afectados entregaron sus vehículos y firmaron documentos de traspaso, pero nunca recibieron el dinero acordado, quedando sin respuestas ni soluciones.

Dueño de la empresa murió

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales: “Respeten a la gente. Los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia. Ya se tienen las denuncias que se están agrupando todas”.

De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias RCN, el concesionario ubicado en un sector exclusivo cerró sus operaciones hace pocos días sin previo aviso. Los dueños y administradores del establecimiento explicaron que el fundador había fallecido el sábado 14 de marzo. Además, mencionaron que el difunto había escondido supuestos malos manejos, por lo cual las dudas han aumentado.

La situación afecta, tanto a las personas que vendieron sus vehículos, como a quienes realizaron compras. Los denunciantes esperan la devolución del dinero o la entrega de los automóviles, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

¿Qué responde la empresa?

Las investigaciones revelan que el caso involucra al menos a tres empresas fachada. Con las denuncias, se está tratando de dar con el paradero de los responsables.

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Una de las primeras medidas fue la instalación de una mesa priorizada con la Fiscalía y la Policía Judicial en aras de investigar.

Por su parte, Autosmg, una de las empresas mencionadas en el caso, emitió un comunicado: “Las actuaciones irregulares que actualmente son objeto de investigación corresponden a conductas realizadas de manera individual por el señor Quintero sin conocimiento, autorización y participación del equipo directivo ni operativo”.

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