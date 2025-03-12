Judicializaron al sujeto que irrumpió en una casa para asesinar con arma blanca a una bebé en Magdalena

En el corregimiento de Apure, jurisdicción de Plato, Magdalena, el pasado 22 de noviembre, ocurrió un crimen contra una bebé de un año y ocho meses, conocida por todos en el caserío, al igual que su madre, una adolescente de 15 años que padece una discapacidad cognitiva.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes, quienes alertaron a las autoridades y fueron determinantes para que el presunto agresor fuera retenido de inmediato.

Judicializaron a sujeto que asesinó con arma blanca a una bebé en Magdalena

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Omar José Castellar de Oro, de 48 años, fue judicializado por su presunta responsabilidad en el asesinato de la menor.

El señalamiento se sustenta en los hechos ocurridos al interior de una vivienda del corregimiento, donde, según la investigación, el hombre habría irrumpido de manera violenta.

Las autoridades indican que la bebé estaba en brazos de su madre cuando el agresor entró a la casa y la atacó con un arma cortopunzante, causándole heridas tan graves que la niña falleció poco después.

La madre, totalmente en shock, no pudo evitar el ataque, pero reacción inmediata de vecinos fue clave pues al escuchar los gritos y ver lo ocurrido, la comunidad salió en busca del agresor y logró su captura en flagrancia.

Presunto asesino de la bebé al parecer tenía relación con la mamá

Tras ser detenido, fue presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal de la Seccional Magdalena, quien le imputó los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego, además de cargos relacionados con la tenencia de armas menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca.

El procesado no aceptó ninguno de los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las diligencias judiciales.

Por otro lado, las autoridades recordaron que el caso tiene un antecedente relevante. Según información entregada por el coronel Javier Duarte, comandante de Policía del Magdalena, el señalado homicida habría sostenido una relación con la joven madre de la bebé.

Por ahora, las pesquisas buscan determinar si se trató de un acto relacionado con violencia vicaria, es decir, si el crimen contra la menor habría sido cometido como una forma de ataque hacia la madre.