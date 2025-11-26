CANAL RCN
Colombia Video

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

La Policía de Barranquilla descubrió que la joven de 17 años permitía los abusos contra su hija de 1 año y 11 meses.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
01:53 p. m.
En el sector de Villa Anillo, suroccidente de Barranquilla, habitantes del barrio descubrieron una situación aberrante contra una bebé de tan solo un año y once meses.

La información se conoció inicialmente por la propia comunidad, que fue testigo de lo que ocurría y decidió actuar de inmediato antes de que la situación continuara.

Los videos grabados desde celulares por algunos residentes permitieron reconstruir parte de lo que estaba sucediendo dentro del entorno familiar de la menor.

Con ese material, los habitantes alertaron a las autoridades y entregaron la información necesaria para identificar al hombre involucrado.

Hombre abusaba de un bebé de un año, hija de su pareja, en Barranquilla

De acuerdo con lo que han explicado los vecinos, la primera señal de alarma surgió al notar comportamientos extraños del hombre de 34 años, quien convivía con una joven de 17 años y la pequeña de 1 año y 11 meses.

Fueron los propios residentes del barrio quienes observaron directamente el abuso sexual contra la bebé, por lo que con sus teléfonos celulares, algunos vecinos captaron grabaciones que permitieron identificar al agresor.

Con ese material, se dio aviso urgente a las autoridades. La Policía, tras recibir la denuncia ciudadana, se desplazó al lugar y procedió a capturar al hombre señalado por la comunidad.

Madre permitía que su bebé de un año fuera sometida a los abusos

Pero la investigación no terminó ahí. Una vez la Fiscalía revisó lo ocurrido y avanzó en las verificaciones correspondientes, estableció que la madre de la bebé, una adolescente de 17 años, tenía conocimiento de los abusos.

No solo sabía lo que estaba ocurriendo, sino que permitía que su pareja sentimental cometiera los vejámenes contra la niña.

La Policía condujo a la joven y la dejó a disposición de las autoridades competentes. Según detalló Belkyn Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla:

Al parecer, consintió que su pareja sentimental accediera o abusara de su hija. Estos hechos son investigados por el delito de abuso sexual con menor de 14.

Tras esto, la adolescente fue trasladada a un centro para menores infractores, donde permanece bajo supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que también asumió el cuidado de la bebé, quien quedó bajo protección mientras se adelantan los procedimientos judiciales y de restablecimiento de derechos.

