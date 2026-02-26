VIDEO | Gato de tres meses cayó a una alcantarilla en Bucaramanga y sus maullidos lo salvaron: así fue el rescate

Momentos de angustia se vivieron en el barrio Las Terrazas, en Bucaramanga, cuando un gatito de apenas tres meses cayó a una alcantarilla de más de dos metros de profundidad y quedó atrapado sin poder salir.

Video: rescataron a gato de tres meses que había caído a una alcantarilla en Bucaramanga

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se evidencia el operativo de rescate luego de que los vecinos escucharan insistentemente los maullidos del animal que provenían desde el interior del alcantarillado, en plena vía pública.

Ante la situación, la comunidad se comunicó con la línea 123 y ese llamado permitió que la Policía Ambiental llegara rápidamente al sector para ubicar el punto exacto donde se encontraba el felino.

El pequeño, identificado como Tom, estaba en el fondo de la estructura. Según se conoció, alcanzaba a asomar algunas de sus paticas, lo que facilitó su localización.

¿Cómo está el gato bebé que cayó a una alcantarilla en Bucaramanga?

La caída le ocasionó algunas lesiones en sus extremidades. Sin embargo, fue rescatado a tiempo y trasladado de inmediato a la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga, donde permanece estable y bajo observación médica.

En la unidad se encuentra en cuarentena y, una vez cumpla este proceso, será puesto en adopción.

Las autoridades señalaron que el gatito estaba en condición de calle y no se tiene información sobre algún propietario.

Desde la Unidad de Bienestar Animal también hicieron un llamado a la ciudadanía, recordando que actualmente albergan más de 180 animales, en su mayoría gatitos e indicaron que recientemente realizaron por primera vez en la ciudad una jornada masiva de adopción para que más personas puedan brindar hogar a estos animales.