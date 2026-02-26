Gobierno deja en firme decreto que obliga a seis millones de usuarios a cambiar de EPS: tres llegarán a la Nueva EPS

El Gobierno Nacional dejó en firme el decreto del Ministerio de Salud que ordena el traslado de EPS de seis millones de usuarios, tres de ellos a la intervenida Nueva EPS, que tiene a miles de pacientes sin atención médica o sin recibir sus medicamentos.

Se trata del decreto que establece el aseguramiento con enfoque territorial o, en otras palabras, el decreto que obliga a las EPS a reorganizarse según el número de afiliados que tengan por departamento.

“Para todos aquellos departamentos con población comprendida entre 390.001 habitantes y dos millones de habitantes, se incluyen todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) autorizadas en el departamento cuya proporción de afiliados, considerando ambos regímenes, sea igual o superior al 10% en este ámbito territorial”, se lee en el documento que obliga a trasladarse a las EPS que no tengan el número de afiliados que se establece en la norma.

De momento, se sabe que de los seis millones de pacientes trasladados, tres llegarán a la Nueva EPS, que actualmente cuenta con 11.600.000 de afiliados que, al finalizar el proceso, podrían ser hasta 14.800.000.

¿Qué EPS perderá un mayor número de afiliados?

Del otro lado de la balanza se encuentra EPS Sanitas, la entidad promotora de salud que perderá un mayor número de afiliados: cerca de un millón de personas.

El decreto establece un tiempo reglamentario de tres meses para que los seis millones de usuarios sean trasladados de una EPS a otra. Una vez sea oficial, el usuario podrá solicitar el traslado a la EPS de su preferencia, siempre y cuando se encuentre en su territorio.

Expertos advierten sobre posibles riesgos de aplicarse el decreto:

El decreto que queda en firme replica los puntos esenciales del decreto 858, que fue suspendido por el Consejo de Estado. A expertos como Ana María Vesga, presidenta de Acemi, les preocupa que:

“El sistema está en crisis y requiere estabilización, no decisiones imprudentes que puedan derivar en un deterioro mayor de la atención recibida por la población”.

Que tres millones de afiliados lleguen a la Nueva EPS, en medio de denuncias por las demoras en la entrega de medicamentos y la asignación de citas, es otro factor a tener en cuenta:

“Estamos viendo que a la Nueva EPS le entregan casi 2,7 millones de afiliados y a otras EPS intervenidas incrementan de manera material su población. Nuestra preocupación radica en que, con la situación financiera, operativa y de atención que tiene el sistema, vemos que no tienen ninguna posibilidad real de recibir a más personas”.

Bajo la misma línea, Jorge Toro, director de Unpis, advirtió que “esos traslados ponen aún más en riesgo la operación del sistema, en virtud de que las EPS a las que llegan no están financieramente bien… por algo están intervenidas”.