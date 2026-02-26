CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡este 26 de febrero de 2026 tembló masivamente en Colombia!

Los temblores se han registrado desde las primeras horas de la madrugada. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
01:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 11 temblores durante este 26 de febrero de 2026.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 26 de febrero de 2026

  • 12:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

Tembló continuamente en varias zonas de Colombia hoy 25 de febrero de 2026: atento al reporte
RELACIONADO

Tembló continuamente en varias zonas de Colombia hoy 25 de febrero de 2026: atento al reporte

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 26 de febrero de 2026

  • 1:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Galán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 110 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Ansermanuevo (Valle del Cauca), a 10 de Argelia (Valle del Cauca) y a 17 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 8 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Los Santos (Santander).

  • 3:30 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 26 de Santa Helena del Opón (Santander).

  • 3:57 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uribe (Meta), a 42 de Colombia (Huila) y a 51 de Lejanías (Meta).

  • 6:01 a.m.

Epicentro: La Esperanza, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

  • 6:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Tibirita, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 9:37 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de San Juan del Cesar (La Guajira), a 43 de Valledupar (Cesar) y a 48 de Dibulla (La Guajira).

¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!

  • 12:40 p.m.

Epicentro: Gachetá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 164 kilómetros.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

VIDEO | Gato de tres meses cayó a una alcantarilla en Bucaramanga y sus maullidos lo salvaron: así fue el rescate

Elecciones en Colombia

Garantías, emergencia económica y los recursos: las dudas de los candidatos al Congreso

Elecciones en Colombia

“Nos dijeron que estaban en peligro”: hijo de candidata a la Cámara Ana Guetío, desaparecida en Cauca

Otras Noticias

Liga BetPlay

Santa Fe se pronunció tras la polémica contra Atlético Nacional y acudió a la FIFA: esto dijo

Los cardenales manifestaron su molestia por el arbitraje en el duelo con los verdolagas por Liga Betplay.

Estados Unidos

Inicia la tercera ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán: estos son los temas a discutir

Días antes, el presidente Trump advirtió que el país de Oriente Medio tendría en su poder arsenal balístico capaz de llegar a Israel y a algunos países de Europa del Este.

EPS

La Nueva EPS no entrega estados financieros de tres años: grave denuncia que agudiza la crisis

avianca

Avianca anunció cambio que muchos estaban esperando para sus vuelos ‘Economy’

Astrología

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026