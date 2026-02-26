Atento: ¡este 26 de febrero de 2026 tembló masivamente en Colombia!

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 11 temblores durante este 26 de febrero de 2026.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 26 de febrero de 2026

12:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 26 de febrero de 2026

1:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Galán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

1:38 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 110 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Ansermanuevo (Valle del Cauca), a 10 de Argelia (Valle del Cauca) y a 17 de El Cairo (Valle del Cauca).

2:00 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 8 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Los Santos (Santander).

3:30 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 26 de Santa Helena del Opón (Santander).

3:57 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uribe (Meta), a 42 de Colombia (Huila) y a 51 de Lejanías (Meta).

6:01 a.m.

Epicentro: La Esperanza, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

6:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

6:15 a.m.

Epicentro: Tibirita, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

9:37 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de San Juan del Cesar (La Guajira), a 43 de Valledupar (Cesar) y a 48 de Dibulla (La Guajira).

12:40 p.m.

Epicentro: Gachetá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 164 kilómetros.