VIDEO | Arrestan a sicarios que habían asesinado a un hombre en Bogotá: hubo persecución

En las últimas horas, uniformados de la Policía capturaron a dos hombres que presuntamente estaban detrás de un asesinato en Kennedy.

La situación ocurrió en la mañana del miércoles 25 de febrero y quedó grabada por las cámaras. La Policía detuvo a los dos sujetos en motocicleta y a pocos metros se estacionó un carro.

Sicarios se estrellaron con la puerta de un carro

En un principio, parecía un control de rutina, pero estos hombres aceleraron en aras de emprender la huida. Sin embargo, se toparon con la puerta del carro, lo que hizo que perdieran el equilibrio. La moto cayó, así como uno de ellos.

Los uniformados corrieron para atrapar al otro delincuente, mientras que uno se quedó custodiando al cómplice tendido en el suelo. Gracias al plan candado, pudieron interceptar al que pretendía escapar.

Minutos antes, la víctima había sido llevada a un centro médico, donde se confirmó su deceso. Los capturados tienen antecedentes por hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Quedaron bajo las facultades de la Fiscalía, entidad que podrá solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario ante un juez de control de garantías.

¿Cuántos asesinatos ocurren en Bogotá?

El Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía apunta que en enero se presentaron 90 asesinatos en Bogotá, ocho menos (-8.2%) que en el mismo mes de 2025.

Los homicidios se dieron en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y San Cristóbal principalmente.

El 2025 cerró con 1.177 crímenes de este tipo, reflejando una reducción del 3% materializada en 37 vidas salvadas. El mes más crítico fue agosto, mientras que el de menores casos fue febrero. Además, el uso de armas de fuego fue la modalidad con mayores registros.