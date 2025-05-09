Capturan a disidente de las Farc que contrató al sicario que atentó contra periodista en Guaviare

A través de un operativo de la Policía y la Fiscalía, fue capturado en San José del Guaviare Manuel Cantuni Arias, el hombre detrás del atentado contra un periodista.

Más conocido como ‘Cartulina’, las autoridades lo buscaban por haber coordinado el ataque sicarial ocurrido el pasado 5 de julio contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa en San José.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El periodista y su pareja fueron víctimas de disparos cuando estaban al frente de su casa. Chicangana tuvo heridas en el hombro, tórax y cuello; y la mujer quedó con lesiones en la mandíbula.

Noticias RCN habló con Chicangana, quien se está recuperando: “No me canso de decir que Dios me blindó de alguna manera porque hoy estoy con vida y vivo para contarlo”. La recuperación se ha llevado a cabo en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El pasado 7 de julio, la Policía capturó a dos personas (colombiano y venezolano), los responsables del hecho. Les incautaron un revólver calibre 38. Estos hombres recibieron órdenes de ‘Andresito’, quien está preso en la cárcel Pedregal de Medellín desde 2017.

¿Quién es 'Cartulina'?

Chicangana estaba siendo amenazado por el grupo Renacer, el cual tenía como fin extender su accionar delictivo en Guaviare. Lo tenía en la mira por la labor que hacía como periodista dando a conocer lo que cometía la estructura criminal.

Por causa de este hecho, el Ministerio de Defensa reforzó la seguridad con más de 700 unidades en el Guaviare. Además, uno de los presuntos responsables ya fue enviado a la cárcel.

‘Cartulina’ hacía parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que son comandadas por ‘Calarcá Córdoba’. Las investigaciones apuntan que Cantuni contrató al sicario que cometió el crimen. Además, le proporcionó una motocicleta y la respectiva arma.