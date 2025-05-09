CANAL RCN
Colombia

Capturan a disidente de las Farc que contrató al sicario que atentó contra periodista en Guaviare

El crimen se cometió el pasado 5 de julio en San José del Guaviare. El periodista se recupera junto a su esposa, quien también fue víctima del hecho.

Cayó otro implicado en atentado contra periodista en Guaviare.
Cayó otro implicado en atentado contra periodista en Guaviare. Foto: Policía Nacional.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de un operativo de la Policía y la Fiscalía, fue capturado en San José del Guaviare Manuel Cantuni Arias, el hombre detrás del atentado contra un periodista.

“El periodismo será mi pasión hasta la muerte”: Gustavo Chicangana tras sobrevivir a atentado
RELACIONADO

“El periodismo será mi pasión hasta la muerte”: Gustavo Chicangana tras sobrevivir a atentado

Más conocido como ‘Cartulina’, las autoridades lo buscaban por haber coordinado el ataque sicarial ocurrido el pasado 5 de julio contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa en San José.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El periodista y su pareja fueron víctimas de disparos cuando estaban al frente de su casa. Chicangana tuvo heridas en el hombro, tórax y cuello; y la mujer quedó con lesiones en la mandíbula.

Noticias RCN habló con Chicangana, quien se está recuperando: “No me canso de decir que Dios me blindó de alguna manera porque hoy estoy con vida y vivo para contarlo”. La recuperación se ha llevado a cabo en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El pasado 7 de julio, la Policía capturó a dos personas (colombiano y venezolano), los responsables del hecho. Les incautaron un revólver calibre 38. Estos hombres recibieron órdenes de ‘Andresito’, quien está preso en la cárcel Pedregal de Medellín desde 2017.

¿Quién es 'Cartulina'?

Chicangana estaba siendo amenazado por el grupo Renacer, el cual tenía como fin extender su accionar delictivo en Guaviare. Lo tenía en la mira por la labor que hacía como periodista dando a conocer lo que cometía la estructura criminal.

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz
RELACIONADO

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz

Por causa de este hecho, el Ministerio de Defensa reforzó la seguridad con más de 700 unidades en el Guaviare. Además, uno de los presuntos responsables ya fue enviado a la cárcel.

‘Cartulina’ hacía parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que son comandadas por ‘Calarcá Córdoba’. Las investigaciones apuntan que Cantuni contrató al sicario que cometió el crimen. Además, le proporcionó una motocicleta y la respectiva arma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Putumayo

Madre de soldado al que rociaron gasolina y le prendieron fuego asegura que no guarda rencor

Educación

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes

Asesinatos en Bogotá

Mujer atacó a cuchillo a su expareja en San Gil, intentó salvarlo, pero no lo logró

Otras Noticias

Fútbol internacional

Conmoción: murió un arquero en Brasil tras atajar un penalti con el pecho

El arquero de futsal se iba a abrazar con sus compañeros de equipo y de repente se desvaneció dentro del campo de juego.

Licencia de conducción

Requisito adicional y clave para ciudadanos que tramitarán la licencia de conducción

Conozca quienes deben cumplir con este requisito para obtener el documento.

Karol G

Karol G detiene el tráfico en Brasil tras ser recibida por cientos de fanáticos

Estados Unidos

Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos