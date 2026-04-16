Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres

Un médico urólogo de 61 años fue capturado en su propio consultorio en una clínica de Medellín, señalado de abusar sexualmente de más de 50 mujeres durante las últimas dos décadas.

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Las autoridades colombianas ejecutaron la captura tras procesar formalmente 23 casos de un total de 58 denuncias presentadas desde 2006.

El violador serial aprovechaba su condición médica para realizar tocamientos y vejámenes a sus pacientes. Hace poco más de un año lograron establecer todos estos casos con los recursos necesarios para poder capturarlo.

Los antecedentes del urólogo que violó a 58 mujeres

Las investigaciones revelaron que el médico tenía antecedentes por delitos sexuales y empleaba un método sistemático de manipulación.

Según los hallazgos, alteraba las historias clínicas de sus pacientes, registrando patologías falsas con el objetivo de obligarlas a regresar para nuevas consultas, creando así más oportunidades para cometer los presuntos abusos.

El urólogo deberá responder ante la justicia por el delito de acceso carnal con personas incapaces de resistir agravado. Durante la tarde del día de la captura se programaron las audiencias de legalización del procedimiento judicial.

Atroz testimonio de una de las víctimas del urólogo violador

Las 58 mujeres que denunciaron representan casi dos décadas de testimonios contra el profesional. Las autoridades atribuyeron la demora a la necesidad de reunir los recursos necesarios y procesar adecuadamente los casos antes de proceder con la captura.

Noticias RCN conoció uno de los testimonios de las víctimas del urólogo

Me acosté en la camilla y me empezó a revisar toda. Me hizo un tocamiento de senos que ni en el ginecólogo me lo habían hecho y ya luego empezó a referirse sobre mi cuerpo; me preguntaba que si yo había hecho mucho deporte porque tenía un cuerpo muy bonito.

Tanto las autoridades judiciales como la Secretaría de las Mujer de Medellín hicieron un llamado público para que otras posibles víctimas presenten sus denuncias.