CANAL RCN
Colombia Video

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres

Las autoridades procesaron 23 casos formalmente denunciados. El médico manipulaba historias clínicas con patologías falsas para repetir consultas.

Yhonay Díaz

abril 16 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un médico urólogo de 61 años fue capturado en su propio consultorio en una clínica de Medellín, señalado de abusar sexualmente de más de 50 mujeres durante las últimas dos décadas.

Urólogo habría abusado de más de 20 mujeres en Medellín desde hace varios años
RELACIONADO

Urólogo habría abusado de más de 20 mujeres en Medellín desde hace varios años

Las autoridades colombianas ejecutaron la captura tras procesar formalmente 23 casos de un total de 58 denuncias presentadas desde 2006.

El violador serial aprovechaba su condición médica para realizar tocamientos y vejámenes a sus pacientes. Hace poco más de un año lograron establecer todos estos casos con los recursos necesarios para poder capturarlo.

Condenan a urólogo que violó a una paciente en su consultorio en Florencia, Caquetá
RELACIONADO

Condenan a urólogo que violó a una paciente en su consultorio en Florencia, Caquetá

Los antecedentes del urólogo que violó a 58 mujeres

Las investigaciones revelaron que el médico tenía antecedentes por delitos sexuales y empleaba un método sistemático de manipulación.

Según los hallazgos, alteraba las historias clínicas de sus pacientes, registrando patologías falsas con el objetivo de obligarlas a regresar para nuevas consultas, creando así más oportunidades para cometer los presuntos abusos.

El urólogo deberá responder ante la justicia por el delito de acceso carnal con personas incapaces de resistir agravado. Durante la tarde del día de la captura se programaron las audiencias de legalización del procedimiento judicial.

Cayó violador que engañaba a mujeres para llevarlas hasta zonas boscosas en Palmira: menor sería una de sus víctimas
RELACIONADO

Cayó violador que engañaba a mujeres para llevarlas hasta zonas boscosas en Palmira: menor sería una de sus víctimas

Atroz testimonio de una de las víctimas del urólogo violador

Las 58 mujeres que denunciaron representan casi dos décadas de testimonios contra el profesional. Las autoridades atribuyeron la demora a la necesidad de reunir los recursos necesarios y procesar adecuadamente los casos antes de proceder con la captura.

Noticias RCN conoció uno de los testimonios de las víctimas del urólogo

Me acosté en la camilla y me empezó a revisar toda. Me hizo un tocamiento de senos que ni en el ginecólogo me lo habían hecho y ya luego empezó a referirse sobre mi cuerpo; me preguntaba que si yo había hecho mucho deporte porque tenía un cuerpo muy bonito.

Tanto las autoridades judiciales como la Secretaría de las Mujer de Medellín hicieron un llamado público para que otras posibles víctimas presenten sus denuncias.

Violador serial abusó en cuatro meses a nueve mujeres que captaba por redes sociales: lo condenaron a 57 años
RELACIONADO

Violador serial abusó en cuatro meses a nueve mujeres que captaba por redes sociales: lo condenaron a 57 años

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

“Primero debería resolver su imputación”: Mauricio Lizcano sobre Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

Luis Andrés Colmenares

La última carta de la familia Colmenares tras fallo absolutorio de Laura Moreno y Jessy Quintero

Boyacá

Maratónico rescate: 104 animales fueron encontrados dentro de una casa en estado de abandono en Duitama

Otras Noticias

Conciertos

La Solar 2026 reveló su artista sorpresa: Myke Towers llega a Medellín

Myke Towers se une a La Solar 2026 y promete show inolvidable. Conozca todos los detalles.

Universidad Distrital

Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital

Universidad Distrital abre puertas a estudios en Rusia con 180 becas. Conozca los detalles.

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

Copa Sudamericana

La millonada que ganaron América y Millonarios tras sus triunfos en Sudamericana

Cuba

Cuba eleva el tono y ya se prepara para posible agresión militar de EE.UU.