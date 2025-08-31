CANAL RCN
Colombia

Una década después de la Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio continúa siendo una crisis en Colombia

A 10 años de la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia registra 427 feminicidios en 2025. Persisten la violencia y la impunidad contra las mujeres.

Feminicidio en Colombia
Foto: cortesía

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
06:05 p. m.
Una década después de la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, las cifras demuestran que el feminicidio sigue siendo una de las violencias más graves y persistentes en Colombia.

Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 427 feminicidios y 256 en grado de tentativa, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia.

Entre 2015 y 2024, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó más de 6.000 muertes violentas de mujeres, muchas de ellas con características de feminicidio.

Estas estadísticas reflejan no solo la magnitud del fenómeno, sino también la dificultad del Estado para garantizar justicia y protección efectiva a las mujeres.

Una década de avances y limitaciones

Este panorama fue el eje central del I Foro Polifonía: Una década de la Ley de Feminicidios – Realidades, limitaciones y alcances, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cátedra UNESCO de Políticas Públicas para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres.

En el encuentro participaron figuras clave como Eduardo Montealegre Lynett, ministro de Justicia y del Derecho; Olga Lucía Fuentes, viceministra de la Mujer; María Fernanda Rangel, procuradora delegada para la Infancia y la Mujer; e Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely.

¿Ha sido suficiente la Ley de Feminicidio?

“Hace una década, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Feminicidio como respuesta a la brutalidad de la violencia contra las mujeres. Fue un avance histórico (…) Pero diez años después debemos preguntarnos con honestidad: ¿qué ha cambiado en la vida de las mujeres y si la ley ha sido suficiente para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia?”, señaló Jaime Torres Buelvas, coordinador de la Cátedra UNESCO.

Los retos actuales incluyen la baja judicialización de los casos, la necesidad de un enfoque interseccional en las políticas públicas y el fortalecimiento de la articulación entre Estado y sociedad civil.

El foro, más allá de conmemorar, subrayó la urgencia de replantear estrategias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

