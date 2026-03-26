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VIDEO | Así le cerraron el paso a un ladrón que había robado un celular en Bogotá

Además, este hombre tenía una orden de captura vigente por asesinato.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 26 de 2026
11:11 a. m.
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La Policía capturó a un hombre de 24 años que transitaba por las calles de Bogotá debiendo una comparecencia por homicidio y hurto. Las cámaras grabaron el momento en el que lo arrinconaron.

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Por los lados del barrio La Castellana, esta persona robó un celular y emprendió la huida en la moto. A pocas cuadras, una camioneta le cerró el paso.

Tenía una orden de captura por homicidio

Los ocupantes se bajaron rápidamente y forcejearon para recuperar el dispositivo. Al menos tres personas lo rodearon, frustrando así su plan para escapar. Al mismo tiempo, los vecinos se comunicaron con los uniformados que patrullaban.

Cuando los policías intercedieron, la víctima les contó cómo había ocurrido el robo minutos antes. Resulta que el ladrón utilizó un puñal para amenazarla y quedarse con su celular, el cual cuesta aproximadamente cuatro millones de pesos. Además, le generó una lesión.

Durante la captura, corroboraron que sus documentos eran falsos, así como un proceso pendiente por presunto homicidio. Tenía una orden de captura vigente.

Robo de celulares en Bogotá

“En el atraco y el forcejeo, el delincuente sacó un arma blanca con la que intentó agredirme y quitarme la vida. Afortunadamente, la Policía llegó a tiempo y ayudaron a retenerlo”, estas fueron las palabras del hombre afectado por el robo.

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A mediados de julio de 2025, la concejal Diana Diago le puso la lupa al robo de celulares. Citando a cifras de la Secretaría de Seguridad, las localidades con más casos eran Chapinero (1.631), Suba (1.593), Engativá (1.458), Usaquén (1.330) y Kennedy (1.279).

Entre enero y junio del año pasado, hubo 15 mil robos de celulares, lo que se tradujo entonces a 87 casos diarios. Diago indicó que para ese momento habían sido recuperados 2.452 celulares, una cifra lejana a los casos reportados.

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