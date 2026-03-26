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VIDEO | Vigilantes de Transmilenio protagonizaron fuerte pelea con grupo de colados

Los usuarios publicaron videos en redes sociales que mostraron la fuerte pelea a plena luz del día.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 26 de 2026
09:01 a. m.
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Un violento incidente en la estación Pradera de Transmilenio, ubicada en la localidad de Puente Aranda, generó polémica luego de que se registrara un enfrentamiento entre guardias de seguridad del sistema y usuarios que presuntamente intentaron evadir el pago del pasaje.

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Según versiones de testigos, varias personas intentaron colarse a plena luz del día. Los vigilantes de Transmilenio procedieron a llamarles la atención y se desencadenó una pelea.

Vigilantes habían reclamado la evasión del pasaje

El altercado escaló rápidamente cuando los señalados colados decidieron agredir físicamente a los trabajadores. El enfrentamiento se extendió durante varios minutos, generando caos y preocupación entre los demás usuarios.

Ante la gravedad de los hechos, Transmilenio emitió un comunicado y rechazó cualquier acto de violencia en el sistema. Además, hizo un llamado especial a la ciudadanía para que respete las normas y cumpla con el pago del pasaje.

Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos.

Las millonarias pérdidas que generan los colados

Cifras del sistema indican que, durante este año, ha habido 77 hechos violentos contra los guardias de las estaciones. El factor ha sido el mismo: reclamos por colarse.

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Por cada 11 usuarios, aproximadamente 14 entran sin pagar el servicio. Esto entonces muestra que el 13.9% de los pasajeros le genera afectaciones económicas al sistema. En un solo día, por lo menos hay 300 mil colados.

Transmilenio precisa que esta mala práctica conlleva a pérdidas que superan los 960 millones de pesos por día.

Son varias las medidas e iniciativas que se han tomado para cortar de raíz la problemática. Aparte de las labores pedagógicas y sanciones, en febrero se dio a conocer un método que usa inteligencia artificial.

Un ingeniero de la Universidad Nacional le dio vida a un software capaz de medir con precisión la evasión de los pasajes de forma inmediata.

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