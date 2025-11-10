Punto final para hombres que engañaron a turistas en Cartagena: los amenazaron con lanzarlos al mar

En Cartagena, fueron capturadas las tres personas señaladas de estafar a los turistas mexicanos, a quienes retuvieron en medio del mar y les cobraron $1.800.000 por devolverlos a la ciudad.

Al parecer, estos hombres pertenecerían a una banda criminal denominada Los Corales. Ofrecían planes turísticos a los extranjeros para que conocieran las islas del Rosario.

Millonario cobro a cambio de no lanzarlos al mar

Una vez estando en altamar, habrían retenido a los turistas y les exigieron altas sumas de dinero. La investigación se inició luego de la denuncia que presentaron los mexicanos en exclusiva con Noticias RCN.

De acuerdo con lo revelado por el general Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena, uno de los criminales intentó esconderse en la isla de San Andrés. Otro fue ubicado en la zona insular de Cartagena y el tercero en el casco urbano.

“El turismo es un renglón muy importante para la ciudad y, por lo tanto, hay que protegerlo. Hechos como este no pueden seguir ocurriendo. Si cometes un delito, las consecuencias hay que pagarlas”, declaró el alcalde Dumek Turbay, destacando la captura de los delincuentes.

Cabecilla intentó esconderse en San Andrés

Dos de los capturados tienen anotaciones judiciales. Ahora, deberán responder ante las autoridades competentes por el delito de secuestro extorsivo. Estas personas fueron identificadas como alias El Bebo, Gago y Camarón.

Justamente este último era el cabecilla que pretendía ocultarse en San Andrés. Su objetivo era emprender la huida hacia Panamá. Por su parte, sus secuaces son quienes tenían antecedentes.

Con base en lo mencionado por las víctimas, una pareja de turistas mexicanos, ellos abordaron una lancha el pasado 15 de agosto y el destino era Tierra Bomba. Sin embargo, a mitad de trayecto los retuvieron. Si no pagaban, los amenazaron con arrojarlos al agua.

Tras el pago, los dejaron en la parte trasera del hospital de Bocagrande, en donde pudieron contactar a la Policía de Turismo y reportaron el caso.