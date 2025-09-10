CANAL RCN
Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena: continúa la ola de violencia penitenciaria

El dragoneante resultó herido y fue trasladado a la Clínica San Fernando.

Procuraduría indaga a funcionarios del Inpec que habrían abusado a dos reclusas en la cárcel El Pedregal
Foto: Inpec

octubre 09 de 2025
08:29 a. m.
En la mañana de este jueves, un nuevo atentado sicarial contra miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se registró en Cartagena.



Según el reporte preliminar, el atentado ocurrió contra un guardián del Inpec en las inmediaciones de su vivienda. “No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, informó Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP.

El dragoneante recibió dos impactos de bala y fue trasladado a la Clínica San Fernando en la que se encuentra bajo supervisión médica.



Cuatro miembros del Inpec asesinados recientemente

El atentado se suma a la escalada de violencia contra miembros del Inpec en la que cuatro trabajadores fueron asesinados recientemente, entre ellos los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y el doctor Julián Campo Giraldo.

“El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Nos unimos al duelo de las familias de nuestros compañeros. Seguimos adelante, juntos, en una sola voz”, expresó el instituto.

El convenio del Inpec con Indumil para adquirir armas

Ante la creciente ola de violencia contra funcionarios del Inpec, el Gobierno colombiano formalizó un convenio con la Industria Militar de Colombia (Indumil) que permitirá a los guardias penitenciarios adquirir armas para uso personal con recursos propios.

La medida, considerada polémica por algunos sectores, fue adoptada tras una reunión de emergencia con el Ministerio de Defensa, convocada luego del asesinato de tres dragoneantes en hechos recientes.



El acuerdo contempla un programa de beneficios especiales para facilitar el acceso a elementos de seguridad personal, siempre que los interesados cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 2535 de 1993 y demás normativas vigentes.

La iniciativa busca reforzar la protección de los funcionarios del Inpec, quienes han sido blanco de ataques sistemáticos en distintas regiones del país, en medio de un clima de inseguridad que ha encendido las alarmas en el sistema penitenciario nacional.

