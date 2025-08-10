Van por los cabecillas de las 'caravanas de Halloween' en Cartagena: ofrecen millonaria recompensa

La Alcaldía de Cartagena emitió el Decreto 2119 del 7 de octubre de 2025, firmado por el alcalde Dumek José Turbay Paz, con el que se adoptan medidas para preservar el orden público y la movilidad en la ciudad.

La norma prohíbe expresamente las caravanas de motocicletas, cuatrimotos, motocarros y vehículos similares, así como el uso de máscaras o accesorios que impidan la identificación de los conductores.

La decisión surge como respuesta al riesgo que representan las denominadas ‘caravanas de Halloween’, también conocidas como la ‘Rodada del terror’.

El decreto señala que estas concentraciones han generado alteraciones al orden público, maniobras peligrosas, exceso de velocidad y conductas que dificultan la labor de las autoridades.

Además, advierte que las motocicletas se han convertido en un medio recurrente para la comisión de delitos como el homicidio, con una participación de hasta el 50 % en los casos registrados en los últimos años.

Recompensa por 'caravanas de Halloween' en Cartagena

Durante una rueda de prensa, el alcalde Dumek José Turbay Paz fue enfático al señalar que el decreto no será un simple trámite administrativo.

El decreto, en el papel, es sólo un marco jurídico de trámite. Lo realmente importante es que no será un saludo a la bandera, sino que lo haremos cumplir con fuerza de autoridad.

El mandatario anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables de convocar y organizar las denominadas ‘caravanas de Halloween’.

Según precisó, los organizadores ya fueron individualizados y están siendo objeto de un proceso de investigación riguroso por parte de las autoridades competentes.

Con la prohibición de la ‘Rodada del terror’ y los famosos ‘piques ilegales’, buscamos preservar el orden público, evitar desmanes, hechos vandálicos y la obstrucción indebida en las vías de la ciudad.

Capturarán a quienes participen en caravanas de Halloween y rodadas de terror

Las autoridades distritales señalaron que quienes insistan en desafiar o contravenir el decreto serán denunciados penalmente por los delitos de concierto para delinquir, obstrucción en vía pública y vandalismo.

Asimismo, Turbay anunció que la Policía de Cartagena activó un protocolo especial a través de la Línea 123 para recibir denuncias relacionadas con convocatorias o eventos que busquen evadir las restricciones.

Vamos a cerrar talleres y almacenes de repuestos de motos donde se estén haciendo modificaciones ilegales a motocicletas.

Finalmente, el mandatario recordó que el 31 de octubre debe ser un día de celebración para las familias y los niños, y no una jornada de caos en las calles.

El 31 de octubre es un día de fiesta para los niños, no para alterar la tranquilidad de la ciudadanía, no es una noche de ‘Purga’ para la anarquía. Hay gobierno, hemos emitido unas medidas restrictivas y las haremos cumplir con firmeza.

El Decreto 2119 fue publicado oficialmente y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, manteniendo las restricciones sobre caravanas, rodadas y eventos no autorizados en motocicleta.