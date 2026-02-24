CANAL RCN
Colombia Video

Don José Gregorio, el vendedor informal de Huila que conmovió con su donación de útiles escolares

El hombre decidió donar un cuaderno y tres lápices en una jornada de apoyo escolar para niños de escasos recursos.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de tantas noticias difíciles, la historia de Don José Gregorio, un vendedor informal del Huila, se convirtió en símbolo de esperanza y generosidad.

A pesar de sus limitaciones económicas y físicas, este hombre humilde decidió donar un cuaderno y tres lápices en una jornada de apoyo escolar para niños de escasos recursos. Un gesto sencillo que, sin proponérselo, conmovió a cientos de personas en redes sociales.

¿Cómo ayudar a los damnificados por la emergencia en Córdoba? Donaciones y centros de acopio
RELACIONADO

¿Cómo ayudar a los damnificados por la emergencia en Córdoba? Donaciones y centros de acopio

Un corazón que da sin esperar nada

José Gregorio lleva más de diez años trabajando como vendedor ambulante, enfrentando cada día con esfuerzo y dignidad. Su aporte, aunque pequeño en apariencia, representaba un día entero de trabajo.

Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba
RELACIONADO

Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba

Sin hablar de sacrificios ni buscar reconocimiento, explicó que lo hizo “de corazón”, convencido de que la verdadera solidaridad no depende de la cantidad, sino de la grandeza del alma.

La recompensa de la bondad

La historia llegó hasta la Gobernación del Huila, donde autoridades decidieron retribuir su gesto con apoyo para su arriendo, bonos de alimentación, una cama nueva y herramientas para su sustento diario. Además, se le garantizó un mes de almuerzos y se iniciaron gestiones para mejorar las condiciones de su vivienda.

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado
RELACIONADO

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

“Quisimos retribuir un poco de lo mucho que nos dio en ese momento”, señalaron los funcionarios, destacando que su acción demostró que aún existen personas que dan lo que tienen sin esperar nada a cambio.

El caso de Don José Gregorio recuerda que Colombia está llena de personas que, con poco, son capaces de transformar vidas con gestos sencillos. Su ejemplo reafirma que la solidaridad auténtica nace del corazón y que, como él mismo expresó, “cuando se da con el alma, siempre salen cosas muy bonitas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario

Animales

Tras la muerte de la tigrilla lanuda en Medellín, denuncian venta ilegal de fauna silvestre en redes sociales

Bogotá

¿Qué está pasando con los paseos millonarios y la inseguridad en Bogotá?

Otras Noticias

Turismo

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026

Dos puentes festivos cambian en Colombia durante 2026. Conozca qué fechas se modifican y el listado completo de días festivos restantes del año.

FIFA

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

El nuevo hotel de la Selección Colombia fue exaltado por la FIFA: declaraciones del presidente Infantino.

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer

Estados Unidos

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos

Artistas

Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira