Don José Gregorio, el vendedor informal de Huila que conmovió con su donación de útiles escolares

En medio de tantas noticias difíciles, la historia de Don José Gregorio, un vendedor informal del Huila, se convirtió en símbolo de esperanza y generosidad.

A pesar de sus limitaciones económicas y físicas, este hombre humilde decidió donar un cuaderno y tres lápices en una jornada de apoyo escolar para niños de escasos recursos. Un gesto sencillo que, sin proponérselo, conmovió a cientos de personas en redes sociales.

Un corazón que da sin esperar nada

José Gregorio lleva más de diez años trabajando como vendedor ambulante, enfrentando cada día con esfuerzo y dignidad. Su aporte, aunque pequeño en apariencia, representaba un día entero de trabajo.

Sin hablar de sacrificios ni buscar reconocimiento, explicó que lo hizo “de corazón”, convencido de que la verdadera solidaridad no depende de la cantidad, sino de la grandeza del alma.

La recompensa de la bondad

La historia llegó hasta la Gobernación del Huila, donde autoridades decidieron retribuir su gesto con apoyo para su arriendo, bonos de alimentación, una cama nueva y herramientas para su sustento diario. Además, se le garantizó un mes de almuerzos y se iniciaron gestiones para mejorar las condiciones de su vivienda.

“Quisimos retribuir un poco de lo mucho que nos dio en ese momento”, señalaron los funcionarios, destacando que su acción demostró que aún existen personas que dan lo que tienen sin esperar nada a cambio.

El caso de Don José Gregorio recuerda que Colombia está llena de personas que, con poco, son capaces de transformar vidas con gestos sencillos. Su ejemplo reafirma que la solidaridad auténtica nace del corazón y que, como él mismo expresó, “cuando se da con el alma, siempre salen cosas muy bonitas”.