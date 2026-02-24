Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario

El conductor del taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina al salir de Theatron, una reconocida discoteca de Chapinero, en Bogotá, a las 2:44 de la madrugada de este domingo 22 de febrero, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía.

Después de 42 horas de desaparición de la víctima, el taxista aseguró ser víctima de amenazas por parte de los hombres que abordaron el vehículo en la puerta de la casa de la mujer.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que este hombre ya había sido condenado en 2024 por delitos similares, lo que genera dudas sobre su verdadera participación en el caso de secuestro y hurto.

La condena que acababa de pagar el conductor del taxi del caso Diana Ospina

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue condenado a 20 meses de prisión por el delito de hurto agravado con lesiones personales.

Los hechos ocurrieron en 2024 en Bogotá, donde formó parte de una banda de atracadores que no solo robó, sino también apuñaló en varias oportunidades a un conductor de taxi.

El hombre habría cumplido su condena y salido en libertad a finales de 2025.

Durante la audiencia judicial de 2024, la fiscalía lo acusó de pertenecer a una banda delincuencial que operaba mediante aplicaciones de transporte:

Estos tres individuos (incluyendo al taxista de Diana Ospina) se aprovechan para intimidar los conductores de las armas por sus constancias para requerirles que les hiciera entregas del dinero.

El modus operandi documentado en 2024 guarda similitudes con el secuestro de Diana Ospina. En ambos casos, los delincuentes solicitaron servicios de taxi a través de aplicaciones, para posteriormente intimidar a conductores y víctimas.

Serían cuatro hombres los que estarían detrás del secuestro de Diana Ospina

Las autoridades ya tienen identificados al menos cuatro hombres pertenecientes a esta banda delincuencial.

Además, se estableció que habría tres taxis involucrados en el crimen: dos que aparecen en cámaras de seguridad y un tercero que iría adelante, alertando sobre presencia policial durante el trayecto.

Diana Ospina permaneció desaparecida durante 42 horas. Durante ese tiempo, los secuestradores vaciaron sus cuentas bancarias.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso, aunque las autoridades adelantan todas las diligencias necesarias para dar con los responsables del secuestro.