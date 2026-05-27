Ladrón fue perseguido por la gente tras robar dos celulares: hubo sorpresa cuando lo capturaron

Los policías estaban desarrollando patrullajes por los alrededores de Santa Fe, centro de Bogotá. Fue ahí cuando los vecinos denunciaron que había ocurrido un hurto hace pocos minutos.

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Cuando llegaron al sitio en cuestión, se toparon con varias personas persiguiendo al delincuente. A pocas cuadras, pudieron cerrarle el paso y aclarar qué había pasado.

Tenía más de dos celulares robados

Este hombre, se cree, pidió el servicio de taxi y cuando llegó al destino, habría sacado una pistola para amenazar al conductor y robarle dos celulares.

Hubo una sorpresa cuando se llevó a cabo la correspondiente requisa. Resulta que el señalado ladrón tenía otros 12 celulares que presuntamente habrían sido hurtados con el mismo modus operandi, debido a que no supo cómo argumentar de dónde los había obtenido.

Las sospechas se confirmaron cuando el conductor se presentó en el lugar para identificar a este hombre como el ladrón que lo robó. Tras esto, quedó en poder de la Fiscalía para que avance el proceso.

¿En dónde roban más celulares?

Un dato no menor es que tiene antecedentes por hechos similares, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El pasado 5 de mayo, la concejal Diana Diago dio a conocer las cifras que recibió de la Secretaría de Seguridad a través de un derecho de petición relacionado con el robo de celulares en la ciudad.

Por un lado, precisó que en el primer trimestre hubo 8.629 hurtos de estos dispositivos, dejando a Engativá (889), Chapinero (884), Suba (826), Teusaquillo (738) y Kennedy (720) como las localidades con mayores registros.

La conclusión, entonces, es que en ese tiempo hubo 96 robos cada día. Por eso, Diago le hizo un llamado a las autoridades distritales para reforzar la seguridad y brindarle garantías a la ciudadanía.

“Es inaceptable que, mientras miles de bogotanos son víctimas del hurto de celulares, se demuestre una falta de estrategia y contundencia por parte de la administración”, sostuvo la concejal.