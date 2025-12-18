CANAL RCN
Colombia Video

Ladrón protagonizó peligrosa persecución en Bogotá: huyó con camioneta robada por carril de TM

La huida acabó cuando se estrelló con un separador. Tiene antecedentes por abusar menores de edad.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
02:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche del miércoles 17 de diciembre, ocurrió una persecución de película en Bogotá que resultó con la recuperación de un costoso vehículo.

Asesinan a presunto delincuente en un intento de robo a líder social en El Tunal, sur de Bogotá
RELACIONADO

Asesinan a presunto delincuente en un intento de robo a líder social en El Tunal, sur de Bogotá

El escenario fue en la localidad de Kennedy, concretamente por los alrededores del barrio Castilla, occidente de la ciudad. Una persona llamó a la Policía para informar que un ladrón le robó su camioneta pick-up.

Ladrón tiene antecedentes por abuso de menores

Acto seguido, se puso en marcha un operativo sobre la calle 26, por donde el delincuente estaba huyendo a toda velocidad con el vehículo hurtado. Luego de verse acorralado, optó por entrar en el carril de Transmilenio.

Sin embargo, su camino acabó cuando la camioneta chocó con un separador de ciclovía en Salitre, localidad de Fontibón. Las cámaras mostraron la sorpresa que se llevaron los usuarios de las estaciones al verlo pasar.

Esta persona tiene 19 años y cuenta con anotaciones por abuso sexual de menores. En las próximas horas, se llevará a cabo la legalización de captura y, teniendo en cuenta la situación de flagrancia, junto con sus antecedentes; un juez de control de garantías podría dictarle medida de aseguramiento.

¿Cuántos carros se roban en Bogotá?

Una camioneta pick-up puede costar entre 20 y 300 millones de pesos, dependiendo del modelo y su uso. Al final, la víctima pudo recuperarla.

Esta es la pena que pagarían los integrantes del grupo ‘PPP’ por acciones violentas en Bogotá
RELACIONADO

Esta es la pena que pagarían los integrantes del grupo ‘PPP’ por acciones violentas en Bogotá

Hasta el 31 de octubre, se registraron 2.747 hurtos de automotores en Bogotá, según cifras de la Policía. En comparación con 2024, la ciudad experimentó una reducción del 23.1% reflejada en 825 casos menos.

La única localidad que tuvo incremento en los reportes fue San Cristóbal con 22.3%. El resto tuvieron caídas mayores al 5% e incluso algunas llegaron al 40%.

Hace algunos meses, Asopartes realizó un estudio con el que ahondó esta problemática. El principal resultado fueron los modelos más robados en Bogotá: Chevrolet Spark, Kia Picanto, Hyundai i10, Chevrolet Sprint, Chevrolet Aveo y Chevrolet Sail.

Los números mostraron que los robos se cometieron principalmente en las noches, así como madrugadas de los sábados y tardes de los domingos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Asesinan a presunto delincuente en un intento de robo a líder social en El Tunal, sur de Bogotá

Asesinatos en Bogotá

Filtran foto de Zulma Guzmán al escapar de Colombia por el asesinato de dos menores con talio

Norte de Santander

Nuevos detalles de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta: esto encontraron

Otras Noticias

Dólar

¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025.

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Un cantante se electrocutó en pleno concierto en Lima; el momento quedó en video y generó impacto y preocupación en redes sociales.

Argentina

Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

Estadio Atanasio Giradot

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta