Ladrón protagonizó peligrosa persecución en Bogotá: huyó con camioneta robada por carril de TM

En horas de la noche del miércoles 17 de diciembre, ocurrió una persecución de película en Bogotá que resultó con la recuperación de un costoso vehículo.

El escenario fue en la localidad de Kennedy, concretamente por los alrededores del barrio Castilla, occidente de la ciudad. Una persona llamó a la Policía para informar que un ladrón le robó su camioneta pick-up.

Ladrón tiene antecedentes por abuso de menores

Acto seguido, se puso en marcha un operativo sobre la calle 26, por donde el delincuente estaba huyendo a toda velocidad con el vehículo hurtado. Luego de verse acorralado, optó por entrar en el carril de Transmilenio.

Sin embargo, su camino acabó cuando la camioneta chocó con un separador de ciclovía en Salitre, localidad de Fontibón. Las cámaras mostraron la sorpresa que se llevaron los usuarios de las estaciones al verlo pasar.

Esta persona tiene 19 años y cuenta con anotaciones por abuso sexual de menores. En las próximas horas, se llevará a cabo la legalización de captura y, teniendo en cuenta la situación de flagrancia, junto con sus antecedentes; un juez de control de garantías podría dictarle medida de aseguramiento.

¿Cuántos carros se roban en Bogotá?

Una camioneta pick-up puede costar entre 20 y 300 millones de pesos, dependiendo del modelo y su uso. Al final, la víctima pudo recuperarla.

Hasta el 31 de octubre, se registraron 2.747 hurtos de automotores en Bogotá, según cifras de la Policía. En comparación con 2024, la ciudad experimentó una reducción del 23.1% reflejada en 825 casos menos.

La única localidad que tuvo incremento en los reportes fue San Cristóbal con 22.3%. El resto tuvieron caídas mayores al 5% e incluso algunas llegaron al 40%.

Hace algunos meses, Asopartes realizó un estudio con el que ahondó esta problemática. El principal resultado fueron los modelos más robados en Bogotá: Chevrolet Spark, Kia Picanto, Hyundai i10, Chevrolet Sprint, Chevrolet Aveo y Chevrolet Sail.

Los números mostraron que los robos se cometieron principalmente en las noches, así como madrugadas de los sábados y tardes de los domingos.