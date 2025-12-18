Esta es la pena que pagarían los integrantes del grupo ‘PPP’ por acciones violentas en Bogotá

Once personas capturadas por su presunta vinculación al movimiento radical conocido como ‘PPP’, podrían enfrentar condenas de hasta 25 años de prisión, según los delitos que les atribuyen las autoridades tras una investigación que se extendió por más de un año.

La condena que pagarían los integrantes del grupo 'Los PPP'

De acuerdo con los resultados del proceso investigativo, este grupo estaría vinculado a la planeación y ejecución de actos vandálicos y violentos en distintos puntos de Bogotá, dirigidos principalmente contra la Fuerza Pública y la infraestructura del sistema de transporte masivo, como estaciones de TransMilenio y buses del SITP.

Estas acciones, según las autoridades, buscaban generar temor en la ciudadanía, alterar el orden público y afectar bienes estratégicos de la capital.

La investigación permitió reconstruir con detalle el presunto modus operandi de la estructura.

Para ello, se analizaron más de 4.000 horas de material audiovisual, se interceptaron cerca de 50 líneas telefónicas y se recolectaron testimonios de víctimas y testigos.

Además, se adelantó el estudio de información obtenida de redes sociales, se recopilaron noticias criminales y declaraciones juradas, y se contó con la infiltración de un agente encubierto, lo que permitió identificar roles, dinámicas internas y la continuidad de las actividades delictivas.

Así operaban 'Los PPP'

Según las autoridades, los capturados ingresaban a universidades públicas utilizando carnés falsificados y haciéndose pasar por estudiantes.

Una vez dentro de los campus, se reunían para cambiarse de ropa, utilizando overoles, capuchas y máscaras con el fin de ocultar su identidad.

En esos espacios, presuntamente fabricaban artefactos explosivos e incendiarios, como papas bomba y bombas molotov, que posteriormente eran utilizados en ataques contra bienes públicos y privados.

Por estos hechos, los investigados deberán responder ante la justicia por una serie de delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación y porte de explosivos, empleo de objetos peligrosos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. La suma de estas conductas podría derivar en penas que alcanzarían los 25 años de prisión.