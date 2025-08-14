VIDEO | Cayó banda que robó un taxi y lo usó como medio para hurtar otros vehículos en Bogotá

Gracias a una rápida acción policial, uniformados del CAI San Jorge lograron la captura de tres hombres, de 19, 25 y 30 años, señalados de pertenecer a una estructura delictiva dedicada al hurto de personas, automotores y conductores de taxi en el sur de Bogotá.

Cayó banda que robaba carros en Bogotá

El operativo se inició cuando una patrulla de la Policía observó un taxi reportado como robado, el cual, según las investigaciones, había sido usado momentos antes para asaltar a mano armada a un conductor en el barrio San Jorge Sur.

Tras recibir la alerta, las autoridades activaron un plan candado y emprendieron la persecución del vehículo sobre la Diagonal 49A, logrando interceptarlo y recuperar también el carro que la víctima había denunciado.

De acuerdo con el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía Rafael Uribe Uribe, la rápida reacción permitió frustrar el hurto de una camioneta de alta gama, incautar dos armas de fuego e inmovilizar el taxi en el que se movilizaban los sospechosos.

“En las últimas horas, uniformados adscritos a la estación de Policía Rafael Uribe, logran la captura de una banda dedicada al hurto de vehículos. A través de una denuncia a la línea 123, se logra interceptar un vehículo tipo taxi que había sido hurtado unas horas antes en la localidad, siendo este utilizado para hurtar a una ciudadana en una camioneta de alta gama cuando ingresaba a su vivienda”, detalló el comandante.

VIDEO: así cayó banda que robaba carros en Bogotá

Las investigaciones revelaron que el taxi había sido hurtado en horas de la mañana, luego de que los delincuentes solicitaran un servicio por aplicación desde el barrio Restrepo hacia Las Lomas.

Además, se estableció que dos de los capturados habían salido de prisión apenas un mes atrás y contaban con antecedentes por homicidio, hurto calificado, uso de menores para delinquir y lesiones personales.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por hurto y porte ilegal de armas de fuego.