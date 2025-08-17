Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un delincuente con arma de fuego ingresa a un restaurante en la localidad de Chapinero, intercepta a los comensales y los obliga a entregarle sus pertenencias.

El violento atraco se registró a las 12:40 del mediodía del sábado 16 de agosto, cuando un hombre de contextura delgada, estatura media y piel trigueña, vestido con un saco negro con capucha y gorra, amenazó a todos los comensales con un arma de fuego.

Al parecer, el objetivo del delincuente era apoderarse de la computadora y el celular de una de las personas que se encontraba dentro del establecimiento, pero aprovechó y se llevó los celulares y objetos de valor de los demás clientes.

Ladrones llevaban los objetos robados en la mano

Los videos de las cámaras de seguridad permiten ver no solo cómo fue el robo, sino también el plan de escape de los delincuentes. Aunque el robo fue cometido por una sola persona, un cómplice lo esperaba para huir.

Otro hombre que también vestía un suéter oscuro esperaba al atracador en una motocicleta.

Una vez el atracador sube a la moto, huyen del lugar hacia el norte de Bogotá. Las imágenes muestran que lleva en sus manos los elementos robados.

Capturan a cómplice del atracador del restaurante Mistral en Chapinero

Tras recibir el reporte del robo, las autoridades activaron un plan candado en el perímetro de donde fue perpetrado el robo. Las características físicas de la moto fueron clave para dar con su paradero.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén, confirmó que cayó uno de los presuntos cómplices del robo.

Minutos después de que se conoce el hecho se hizo un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18.

Al mismo tiempo, el comandante de la Policía de Usaquén indicó que “se logra la verificación y se confirma que la moto en que se movilizaba habría sido hurtada días anteriores”.

La motocicleta incautada había sido reportada como robada días antes del suceso. El hombre que cometió el atraco se habría bajado de la motocicleta minutos antes con los objetos robando, logrando escapar.

En este momento, las autoridades tratan de identificar y ubicarlo.