CANAL RCN
Colombia

Video | Cómplice de atracador del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado

A pleno mediodía del sábado 16 de agosto los comensales del restaurante Mistral fueron víctimas del robo a mano armada.

Video | Uno de los atracadores del violento robo en restaurante de Chapinero fue capturado
Foto: captura de video Policía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
10:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un delincuente con arma de fuego ingresa a un restaurante en la localidad de Chapinero, intercepta a los comensales y los obliga a entregarle sus pertenencias.

El violento atraco se registró a las 12:40 del mediodía del sábado 16 de agosto, cuando un hombre de contextura delgada, estatura media y piel trigueña, vestido con un saco negro con capucha y gorra, amenazó a todos los comensales con un arma de fuego.

Al parecer, el objetivo del delincuente era apoderarse de la computadora y el celular de una de las personas que se encontraba dentro del establecimiento, pero aprovechó y se llevó los celulares y objetos de valor de los demás clientes.

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches
RELACIONADO

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches

Ladrones llevaban los objetos robados en la mano

Los videos de las cámaras de seguridad permiten ver no solo cómo fue el robo, sino también el plan de escape de los delincuentes. Aunque el robo fue cometido por una sola persona, un cómplice lo esperaba para huir.

Otro hombre que también vestía un suéter oscuro esperaba al atracador en una motocicleta.

Una vez el atracador sube a la moto, huyen del lugar hacia el norte de Bogotá. Las imágenes muestran que lleva en sus manos los elementos robados.

“Va a tocar por las malas”: chats y videos muestran cómo amenaza el Tren de Aragua en Bogotá
RELACIONADO

“Va a tocar por las malas”: chats y videos muestran cómo amenaza el Tren de Aragua en Bogotá

Capturan a cómplice del atracador del restaurante Mistral en Chapinero

Tras recibir el reporte del robo, las autoridades activaron un plan candado en el perímetro de donde fue perpetrado el robo. Las características físicas de la moto fueron clave para dar con su paradero.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén, confirmó que cayó uno de los presuntos cómplices del robo.

Minutos después de que se conoce el hecho se hizo un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18.

Al mismo tiempo, el comandante de la Policía de Usaquén indicó que “se logra la verificación y se confirma que la moto en que se movilizaba habría sido hurtada días anteriores”.

La motocicleta incautada había sido reportada como robada días antes del suceso. El hombre que cometió el atraco se habría bajado de la motocicleta minutos antes con los objetos robando, logrando escapar.

En este momento, las autoridades tratan de identificar y ubicarlo.

Así cayó una banda que vendía droga en el parque de Los Hippies de Bogotá
RELACIONADO

Así cayó una banda que vendía droga en el parque de Los Hippies de Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chile

Uno de los más sanguinarios sicarios del Tren de Aragua en Chile cayó en Santander

Medellín

Los audios de la aeronave que cayó en Medellín, previos al desplome: “Me voy a meter al estadio”

Gustavo Petro

¿Juliana Guerrero cumple los requisitos para ser viceministra de Juventudes?

Otras Noticias

Bolivia

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria y Jorge Tuto Quiroga se disputan la Presidencia

Las urnas abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. 7,9 millones de bolivianos elegirán al presidente y el nuevo Congreso.

Nairo Quintana

Oficial: ¡Confirman que Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España 2025!

Nairo Quintana quedó oficialmente descartado de la Vuelta a España 2025 por problemas físicos tras su caída en Burgos.

Educación

Dos universidades colombianas se ubicaron entre las mejores del mundo en reconocido ranking

Redes sociales

Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025