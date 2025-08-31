CANAL RCN
Colombia Video

Sorprendieron a ladrón robando el diezmo de una iglesia en Bogotá: ¿Cuánto dinero era?

El hombre quiso quedarse con millón y medio de pesos. Las autoridades lo capturaron.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
09:05 a. m.
Un nuevo e insólito hecho de violencia ocurrió en Bogotá. Un criminal entró a una iglesia y robó el dinero del diezmo.

Este caso se presentó hace pocos días en la localidad de Los Mártires. La Policía recibió el reporte de que una persona sospechosa había ingresado a la iglesia.

Millón y medio de diezmo

Cuando las autoridades llegaron, efectivamente se encontraron con el ladrón. Lo sorprendieron con $1.551.500 en efectivo, dinero que minutos antes habría robado producto del diezmo.

Las investigaciones revelaron que este criminal era cercano al sitio religioso. Al tener la confianza de la comunidad, entró en la noche y se llevó el dinero. Con lo que no contaba es que un monaguillo notó su actitud sospechosa y alertó a la Policía.

Tras la respectiva captura, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de hurto. El dinero, principalmente en monedas, estaba agrupado en bolsas de plástico.

Cifras de inseguridad en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional proporciona mensualmente las cifras de inseguridad en la capital.

Con corte al 31 de julio, los delitos que tuvieron una reducción con respecto al mismo periodo de 2024 fueron: sexuales (-11.4%), extorsión (-15.6%), hurto a comercio (-27.7%), hurto a entidades financieras (-50%), hurto a residencias (-7.2%), hurto a automotores (-34.4%) y hurto a motocicletas (-29.3%).

En cambio, los homicidios (+5.3%), hurto a personas (+0.1%), hurto abigeato (+100%), lesiones personales (+4.8%), secuestro (+237.5%) y violencia intrafamiliar (+20.7%) aumentaron.

Entre enero y julio de 2025, los cuatro crímenes que más se cometieron fueron: hurto a personas (75.520 casos), violencia intrafamiliar (27.997 casos), lesiones personales (10.939) y hurto a comercio (5.030 casos)

Puntualmente con el hurto a personas, las cifras indican que las localidades mayormente azotadas fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.

Google News Síguenos en Google News

