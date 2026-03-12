CANAL RCN
Colombia Video

Juan Daniel Oviedo sí será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Finalmente, la candidata del Centro Democrático tiene el nombre de su fórmula vicepresidencial. Valencia y Oviedo obtuvieron la mayor cantidad de votos en las pasadas consultas interpartidistas.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
10:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia sí irán juntos como fórmula a la carrera presidencial. Así se confirmó en la mañana de este 12 de marzo, luego de varias reuniones entre ambos líderes.

Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo ya definieron sus fórmulas a la Vicepresidencia, ¿quiénes son?
RELACIONADO

Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo ya definieron sus fórmulas a la Vicepresidencia, ¿quiénes son?

Tras varios días de incertidumbre, finalmente la candidata del uribismo tiene el nombre de quien la acompañará a la contienda que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Tanto Oviedo como Valencia se habían mostrado cautelosos con esta alianza, pues desde el principio ha sido clara la distancia entre ambos en varios puntos cruciales, entre ellos la paz y el abordaje de la seguridad.

Los resultados de las reuniones Valencia - Oviedo

No obstante, se llevaron a cabo algunos encuentros en las últimas horas, en los que se habrían sentado las líneas rojas de cada uno de cara a lo que esperan para el país.

Iván Cepeda anunció su fórmula vicepresidencial: será la líder indígena Aida Quilcué
RELACIONADO

Iván Cepeda anunció su fórmula vicepresidencial: será la líder indígena Aida Quilcué

Tras el último encuentro, Oviedo se mostró dispuesto a conciliar con Valencia y, aunque no dio una respuesta concreta, sí habló de la construcción de una gran coalición para llevar a la candidata del uribismo a la Presidencia.

Además, insistió que sería Paloma la responsable de anunciar al país el nombre de su fórmula vicepresidencial.

Las cifras que respaldan la alianza

Aunque el panorama todavía es incierto y el camino es largo para las presidenciales, los resultados de Paloma Valencia en las consultas interpartidistas del 8 de marzo fueron acaparadores.

La candidata recibió 3.236.286 votos de los 5.857.395 votos que recibió la Gran Consulta por Colombia. El segundo lugar de dicha alianza fue para Oviedo, con poco más de un millón 200 mil votos.

Abelardo de la Espriella revela a su fórmula vicepresidencial: el exministro José Manuel Restrepo
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella revela a su fórmula vicepresidencial: el exministro José Manuel Restrepo

Aunque las encuestas preveían el triunfo de Paloma en dicha consulta, el resultado de Oviedo le ha valido el título de fenómeno político de la temporada. Tras esto, las especulaciones sobre una posible fórmula entre ambos se avivaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en Colombia: murió una reconocida influencer

Congreso de la República

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique, reelectos el 8 de marzo?

Elecciones presidenciales 2026

Maurice Armitage declinó su aspiración y anunció su retiro de la carrera por la Casa de Nariño: estas son las razones

Otras Noticias

Yeison Jiménez

"Lo tenía guardado": Alzate reveló video INÉDITO de Yeison Jiménez antes de su muerte

Los seguidores de Alzate y de Yeison Jiménez se han conmovido tras ver la grabación.

Copa Libertadores

Lucas González sufrió violenta agresión en duelo por Copa Libertadores: video dejó evidencia

El técnico del 'pijao' recibió un fuerte puño en medio de la trifulca entre ambos elencos.

Dólar

¡Giro IMPORTANTE en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de marzo de 2026! Tocó niveles bajos

Petróleo

Oriente Medio ha dejado de producir 10 millones de barriles de petróleo al día

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes