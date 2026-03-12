Juan Daniel Oviedo sí será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia sí irán juntos como fórmula a la carrera presidencial. Así se confirmó en la mañana de este 12 de marzo, luego de varias reuniones entre ambos líderes.

Tras varios días de incertidumbre, finalmente la candidata del uribismo tiene el nombre de quien la acompañará a la contienda que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Tanto Oviedo como Valencia se habían mostrado cautelosos con esta alianza, pues desde el principio ha sido clara la distancia entre ambos en varios puntos cruciales, entre ellos la paz y el abordaje de la seguridad.

Los resultados de las reuniones Valencia - Oviedo

No obstante, se llevaron a cabo algunos encuentros en las últimas horas, en los que se habrían sentado las líneas rojas de cada uno de cara a lo que esperan para el país.

Tras el último encuentro, Oviedo se mostró dispuesto a conciliar con Valencia y, aunque no dio una respuesta concreta, sí habló de la construcción de una gran coalición para llevar a la candidata del uribismo a la Presidencia.

Además, insistió que sería Paloma la responsable de anunciar al país el nombre de su fórmula vicepresidencial.

Las cifras que respaldan la alianza

Aunque el panorama todavía es incierto y el camino es largo para las presidenciales, los resultados de Paloma Valencia en las consultas interpartidistas del 8 de marzo fueron acaparadores.

La candidata recibió 3.236.286 votos de los 5.857.395 votos que recibió la Gran Consulta por Colombia. El segundo lugar de dicha alianza fue para Oviedo, con poco más de un millón 200 mil votos.

Aunque las encuestas preveían el triunfo de Paloma en dicha consulta, el resultado de Oviedo le ha valido el título de fenómeno político de la temporada. Tras esto, las especulaciones sobre una posible fórmula entre ambos se avivaron.