CANAL RCN
Colombia Video

Así cayó uno de los más buscados en Bogotá: lideraba banda que robaba carros de alta gama

Este hombre fue la mente de al menos 11 robos de vehículos. Los videos fueron clave para ubicarlo.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 12 de 2026
07:25 a. m.
La Policía en Bogotá capturó a alias Sebas, cabecilla de Los Pumas y uno de los hombres más buscados en la ciudad.

Entre las estructuras criminales consolidadas en la capital, Los Pumas corresponden a una que exclusivamente se dedica al robo de vehículos de alta gama y por aplicaciones de transporte.

¿Cómo operan ‘Los Pumas’?

El accionar de la banda se ha enfocado principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba. La Policía describió el paso a paso que utiliza para robar.

A través de las aplicaciones, los criminales aparentan ser usuarios y piden el respectivo servicio. Durante el recorrido, todo parece ir sin complicaciones hasta que la verdad sale a la luz.

Los delincuentes sacan sus pistolas y amenazan a los conductores para que cambien el rumbo. Cuando están en sitios abandonados, se llevan el carro y dejan a las víctimas sin sus objetos personales en lugares alejados.

Otros modus operandi radica en hurtar a las personas que parqueaban sus carros en sus viviendas. Sin mediar palabra y con las pistolas listas, amenazan a los ocupantes y los despojan.

‘Sebas’: de los más buscados

Los carros robados son llevados a los garajes de las casas de los ladrones o parqueaderos de centros comerciales. Allí, los desarman para vender las partes en el mercado negro de las redes sociales con costos bajos y documentos falsos.

Durante dos años, las autoridades persiguieron a Yohan Sebastián Mosquera Gamboa, alias Sebas, cabecilla de Los Pumas. Fue la mente detrás del robo de al menos 11 carros, lo cual lo hizo ser uno de los más buscados en Bogotá.

Lo ubicaron en un control rutinario en la localidad de Bosa mientras transitaba en un taxi. Junto a él, los otros tres más buscados son Nicolás Arley Páez García, John Edwin Ríos Jiménez y Beimar Yobany Lugo Velandia.

