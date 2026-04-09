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VIDEO | De la persecución al accidente: así se frustró el robo de un carro en Bogotá

En medio del intento de huida, el ladrón intentó salir corriendo; pero los policías le cerraron el paso.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 09 de 2026
07:49 a. m.
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Un nuevo robo fue frustrado en Bogotá después de una persecución que quedó registrada por las cámaras de seguridad. Durante la noche del miércoles 8 de abril, un ladrón de 20 años hurtó un automóvil en el barrio Abraham Lincoln, localidad de Rafael Uribe Uribe.

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Después del atraco, emprendió la huida sin esperar que la Policía fue informada en tiempo récord. Esto permitió poner en marcha un plan candado que concluyó en la carrera 10 con calle 52 sur.

Joven ladrón presenta antecedentes por otros robos

El hombre quedó rodeado y, mientras avanzaba a toda velocidad, se topó con algunos carros que estaban esperando el cambio en el semáforo. Fue entonces cuando tomó la decisión de desviar el carro por la acera, donde chocó con una vivienda.

Mientras el vehículo estaba en movimiento, el ladrón salió e intentó continuar el escape corriendo. Sin embargo, lo pudieron capturar y, al mismo tiempo, otros uniformados pudieron detener el carro para evitar un accidente.

No fue la primera vez que este hombre protagonizaba un hecho de esta índole, dado que, según indicó la Policía, cuenta con varios antecedentes similares.

Robos de carros: de las principales preocupaciones

Con corte al 29 de febrero, se presentaron 393 hurtos de automotores en Bogotá (219 en enero y 174 en febrero). Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Suba fueron las cinco localidades con más registros.

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Partiendo de los resultados de la última encuesta Bogotá Cómo Vamos 2025, la percepción de inseguridad de la población aumentó hasta el 43 %, el número más alto desde hace 18 años.

Uno de los crímenes que ha preocupado a la gente es el robo de carros o partes (17 %); aunque los que más generan alarma son los atracos callejeros (72.7 %), drogadicción (21.4 %), asaltos a casas o apartamentos (19.4 %), pandillas (18.6 %) y atracos a tiendas o negocios (17.4 %).

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