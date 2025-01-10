Ladrones de vehículos se creían intocables, pero cayeron durante persecución con disparos en Bogotá

Cámaras grabaron los angustiosos momentos que vieron un par de personas al ser víctimas de una banda que se dedicaba a robar vehículos en Bogotá.

Su hurto más reciente se presentó en el barrio La Estrada, localidad de Fontibón. Un hombre tenía estacionada su camioneta de color negro, cuando delincuentes llegaron en otro vehículo a toda velocidad y se abalanzaron contra él.

Ladrones se robaron una camioneta antes de la persecución

En cuestión de segundos y empleando pistolas, los ladrones atemorizaron al conductor y a su acompañante. Los obligaron a salir para después llevarse la camioneta en reversa.

El hombre emprendió la búsqueda de estos criminales y les avisó a las autoridades, lo cual permitió que se activara un plan candado. Durante la persecución, hubo intercambio de disparos, pero finalmente la camioneta robada pudo ser ubicada en la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza.

Al descender del vehículo, se les encontraron un revólver modificado. Con respecto al carro en el que los ladrones llegaron a cometer el crimen, se comprobó que fue el mismo que usaron en otro robo ocurrido el 24 de septiembre en Mandalay, Kennedy.

Uno de los ladrones fue capturado y podría ser enviado a la cárcel. Mientras que el otro fue aprehendido, debido a que es menor. Estas personas se hacían llamar los BMW, en alusión a la reconocida marca de automóviles.

Bajaron los robos de carros en Bogotá

Con base en el Sistema Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, se supo que de enero a agosto, se cometieron 2.199 hurtos de automotores en Bogotá. En comparación con el mismo periodo de 2024, la reducción de casos fue del 28% (- 826).

La modalidad más empleada fue con el uso de llave maestra (1.111), superando a las armas de fuego (547) y cortopunzantes (44). Con respecto a las localidades, las cinco que más casos presentaron fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba.