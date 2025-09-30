Indignación por caballo que habría sido maltratado en un bar de Bogotá: autoridades tomaron medidas

Por medio de redes sociales, se viralizó un video en el cual, al parecer, un cabello fue ingresado en un bar del centro de Bogotá para que participara en un espectáculo.

El video generó indignación, debido a que se señaló esta situación como un posible caso de maltrato animal. El material audiovisual mostró que el caballo estaba rodeado de pirotecnia, música con alto volumen y un hombre con sombrero que lo guiaba por el peligroso camino.

Caballo quedó en medio de una fiesta y tuvo estrés

Este hecho llegó hasta el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el cual ya tomó medidas. Para las autoridades, el caballo experimentó estrés y riesgo en su integridad, así como las personas que presenciaron el espectáculo.

“Un animal sometido a música, licor y pólvora en un espacio no adecuado, es justamente lo que no queremos que ocurra en la ciudad”, afirmó el director de la entidad, Antonio Hernández.

Por eso, el instituto, la Secretaría de Salud y la de Gobierno, iniciaron un proceso de inspección y vigilancia en el bar. El propósito es verificar si el sitio efectivamente cumplía con las normas que garantizaran la seguridad del animal.

¿Cuántos años da de cárcel maltratar hasta acabar con la vida de un animal?

De acuerdo con el artículo 339A del Código Penal, las personas que maltraten hasta causarle la muerte animales domésticos, amansados, silvestres vertebrados o exóticos invertebrados, pueden recibir condenas de 32 a 56 meses de prisión (cuatro años y medio), junto con una multa que puede ir hasta los 60 salarios mínimos mensuales vigentes y una serie de restricciones.

Sin embargo, la condena puede aumentar si hay sevicia, participación de varias personas, presencia de menores de edad, actos sexuales, participación de servidores públicos, divulgación por redes sociales, con fines de explotación económica, mutilaciones, con fines de venganza, entre otras condiciones.