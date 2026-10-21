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Capturan a ladrones que robaron un celular luego de romper un vidrio y amenazar a la víctima en Bogotá

El GPS del dispositivo y la rápida atención de las autoridades permitieron identificar a los delincuentes.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 21 de 2026
09:07 a. m.
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La Policía recuperó un celular de alta gama y encontró una pistola traumática tras un robo ocurrido en la localidad de Chapinero, Bogotá.

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Dos hombres fueron capturados en flagrancia y los señalan de participar en un hurto mediante la modalidad de rompevidrios.

Ladrones no se percataron del GPS

El operativo se llevó a cabo en el barrio La Asunción, localidad de Puente Aranda, después de que las autoridades rastrearan la ubicación del celular que habían robado.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, los hechos comenzaron en Chapinero, donde los sospechosos que se movilizaban en una motocicleta presuntamente rompieron el cristal de un vehículo con una pistola traumática e intimidaron al conductor para quitarle el dispositivo.

La central de radio de la Policía recibió la alerta y, posteriormente, los uniformados iniciaron el seguimiento a partir de la señal de geolocalización. La búsqueda condujo a los agentes hasta la carrera 30, donde interceptaron a los dos hombres.

Robo de celulares en Bogotá

Durante el registro e inspección de la moto, encontraron una pistola traumática con munición y recuperaron el teléfono. Además, se supo que los capturados registraban antecedentes por hurto agravado y receptación.

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Cifras de la concejal Diana Diago reveladas a mediados de julio mostraron que entre enero y mayo de 2026, las localidades más azotadas por el robo de celulares fueron: Suba (1.414), Engativá (1.409), Chapinero (1.376), Teusaquillo (1.246), Kennedy (1.028) y Usaquén (1.005).

En ese primer semestre del año, fueron reportados 14.274 dispositivos hurtados, lo que se tradujo en que cada día sucedieron 101 hechos de esta índole. Paralelamente, fueron recuperados 1.956 celulares, siendo una reducción frente al resultado en el mismo periodo de 2025.

Con respecto al resto de delitos, con corte a septiembre, se dieron 6.734 hurtos a comercio, 86.376 hurtos a personas, 5.036 hurtos a residencias, 2.297 hurtos de automotores y 3.392 hurtos de motocicletas.

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