Fue asesinado por tres menores de edad al defender a su esposa de un atraco en Villavicencio

A escasos metros de su vivienda, en el barrio El Rodeo, de Villavicencio, fue asesinado, entrado octubre de 2026, Edwin Rojas, de 37 años.

De acuerdo con las autoridades, Rojas y su esposa fueron interceptados por tres menores de edad que intentaron hurtar sus pertenencias.

Preocupa que, a su corta edad, los menores le propinaron una herida mortal con arma blanca, cuando se opuso al robo e intentó defender a su compañera.

Uno de los menores, presuntamente, implicado tendría 13 años.

De acuerdo con el coronel Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía de Villavicencio, Edwin tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según los galenos, llegó con vida, pero murió minutos después por la gravedad de su herida.

“Gracias al apoyo ciudadano pudimos aprehender a estos tres menores de edad. Al verificar (nos dimos cuenta de que) uno de ellos tenía 13 años”, indicó el comandante Corredor.

¿Qué pasará con los menores aprehendidos por las autoridades?

Según información revelada por las autoridades, el menor de 13 años, aunque no comparecerá ante la justicia, quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De otro lado, sus compañeros, de 15 y 16 años, quedaron en poder de las autoridades y tendrán que responder por el delito de homicidio y hurto agravado y calificado. De ser hallados culpables irán a un centro transitorio para menores.