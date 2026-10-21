CANAL RCN
Colombia Video

Fue asesinado por tres menores de edad al defender a su esposa de un atraco en Villavicencio

Uno de los presuntos implicados, de acuerdo con las autoridades, tiene 13 años.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A escasos metros de su vivienda, en el barrio El Rodeo, de Villavicencio, fue asesinado, entrado octubre de 2026, Edwin Rojas, de 37 años.

De acuerdo con las autoridades, Rojas y su esposa fueron interceptados por tres menores de edad que intentaron hurtar sus pertenencias.

Preocupa que, a su corta edad, los menores le propinaron una herida mortal con arma blanca, cuando se opuso al robo e intentó defender a su compañera.

Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar un local en Bogotá: huyeron sin él
RELACIONADO

Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar un local en Bogotá: huyeron sin él

Uno de los menores, presuntamente, implicado tendría 13 años.

De acuerdo con el coronel Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía de Villavicencio, Edwin tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según los galenos, llegó con vida, pero murió minutos después por la gravedad de su herida.

“Gracias al apoyo ciudadano pudimos aprehender a estos tres menores de edad. Al verificar (nos dimos cuenta de que) uno de ellos tenía 13 años”, indicó el comandante Corredor.

Reclutamiento de menores en Colombia aumentó un 84 %: alertan sobre la situación de las niñas
RELACIONADO

Reclutamiento de menores en Colombia aumentó un 84 %: alertan sobre la situación de las niñas

¿Qué pasará con los menores aprehendidos por las autoridades?

Según información revelada por las autoridades, el menor de 13 años, aunque no comparecerá ante la justicia, quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De otro lado, sus compañeros, de 15 y 16 años, quedaron en poder de las autoridades y tendrán que responder por el delito de homicidio y hurto agravado y calificado. De ser hallados culpables irán a un centro transitorio para menores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Ola de inseguridad desbordada en Bogotá: ladrones armados en moto no descansan

Inseguridad en Bogotá

Video | Delincuentes rompieron una pared de un local para robar más de 30 llantas de moto en Suba

Protestas en Colombia

Convocan a marchas tras aprobación del Presupuesto Nacional 2027 por el Congreso

Otras Noticias

Spotify

Fin a los trucos: Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Los usuarios tendrán hasta 7 días para completar la verifiación y en caso de no hacerlo, no podrán unirse a otro plan durante los próximo 12 meses.

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia: así se cotiza HOY miércoles 21 de octubre

Conozca cómo abrió la divisa extranjera este miércoles.

Estados Unidos

Emisario de Estados Unidos se reunió con Zelenski y Putin para buscar una salida al conflicto

IDRD

Personería de Bogotá abre investigación contra director del IDRD y otros servidores públicos

Cuidado personal

¿Cómo saber cuándo un procedimiento estético en el rostro es seguro?