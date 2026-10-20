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Colombia

Recuperan en Bogotá furgón robado avaluado en $150 millones gracias a denuncia ciudadana

Tras recibir el reporte, uniformados se desplazaron al lugar para verificar la situación.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
09:41 p. m.
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Las autoridades recuperaron en el barrio Juan Rey, localidad de San Cristóbal, autopartes de un furgón que había sido reportado como robado en la localidad de Engativá. El vehículo está avaluado en cerca de 150 millones de pesos.

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Una llamada al 123 alertó sobre el desarme del vehículo

El hallazgo se produjo luego de que residentes del sector informaran a través de la línea de emergencia 123 sobre la presunta desarticulación de un camión dentro de una vivienda. Tras recibir el reporte, uniformados se desplazaron al lugar para verificar la situación.

Durante la inspección realizada en el inmueble, los policías encontraron varias autopartes que, posteriormente, fueron sometidas a procesos de identificación.

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Verificación confirmó que el automotor había sido hurtado

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Automotores, las piezas correspondían a un furgón que había sido hurtado mediante la modalidad de halado en la localidad de Engativá.

Las autoridades avanzan en las labores de verificación y seguimiento del caso para esclarecer las circunstancias en las que el vehículo fue desmantelado y establecer posibles responsabilidades relacionadas con el hecho.

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