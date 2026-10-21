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Impactantes imágenes satelitales del supertifón Champi: aseguran que es la tormenta más fuerte del año

Vea los impresionantes videos del monstruoso fenómeno desde el espacio.

Foto: Imágenes FOX WEATHER

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:28 a. m.
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El supertifón Champi se ha consolidado como uno de los fenómenos meteorológicos más extremos y destructivos de la historia reciente a nivel global.

Con registros que impactan tanto a la comunidad científica como a los servicios de emergencia, este monstruoso sistema ciclónico alcanzó vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (equivalentes a unos 295 o 296 km/h), desatando una alerta máxima en las regiones del Pacífico.

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Las agencias internacionales de monitoreo climático y los satélites meteorológicos han seguido de cerca la evolución de Champi, cuyas impactantes imágenes en órbita muestran una estructura perfecta y amenazante, con un ojo de tormenta bien definido.

De acuerdo con los reportes especializados, este fenómeno experimentó un proceso de intensificación explosiva, un comportamiento cada vez más frecuente debido al calentamiento de la superficie oceánica, donde las temperaturas del agua han rondado los 30 grados Celsius.

La amenaza del Supertifón Champi

A medida que el supertifón avanza por el Pacífico occidental, los meteorólogos y centros de alerta continúan emitiendo boletines actualizados para advertir a los territorios cercanos sobre los peligros inminentes.

Aunque el sistema ha transitado a una distancia considerable de zonas densamente pobladas como Guam —provocando daños menores a los esperados en su paso inmediato—, su trayectoria mantiene en vilo a los gobiernos insulares y a las costas de Filipinas.

Los expertos señalan que, más allá de la fuerza destructiva de sus vientos huracanados, el mayor peligro radica en las lluvias torrenciales asociadas, capaces de superar acumulados críticos y desatar deslaves e inundaciones catastróficas en áreas vulnerables.

Las autoridades locales han instado a la ciudadanía a no bajar la guardia, mantener activos los protocolos de prevención y seguir de cerca los canales oficiales para evaluar el comportamiento futuro de este gigante climatológico que continúa dominando las noticias internacionales.

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