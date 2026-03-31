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Destapan escándalo de corrupción en La Guajira: sobrecostos en contratos para alimentos

Tres exfuncionarios habrían estado detrás del entramado en el que hubo un detrimento por más de $860 millones.

Escándalo en La Guajira con suministro de comida.
Escándalo en La Guajira con suministro de comida. Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
08:03 p. m.
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Las autoridades dieron a conocer un escándalo de corrupción al interior del Bienestar Familiar que afectó a la población en La Guajira. A través de contratos para alimentos, presuntamente se cometieron irregularidades para beneficiar a contratistas.

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Este caso se remonta al periodo de febrero y diciembre de 2019; y los protagonistas habrían sido tres exfuncionarios de la entidad. Al parecer, se articularon con cuatro personas.

Tres exfuncionarios implicados

Para el lapso mencionado anteriormente, había tres contratos suscritos con la seccional del departamento con entidades privadas que buscaban darle alimentación a los menores y embarazadas en Riohacha y Manaure.

Los tres extrabajadores presuntamente estaban detrás de la supervisión de los contratos y habrían aprobado las actas. Sin embargo, hubo luz verde para 12 pagos que tenían sobrecostos.

Al momento de revisar las facturas y cuentas de cobro, se evidenciaron los aumentos inconsistentes en el precio de los productos y las raciones requeridas. Además, aparecían las empresas proveedoras de los cuatro cómplices, terminando así de comprobar las sospechas sobre el beneficio para ellos.

Escándalo generó millonario detrimento

En consecuencia, hubo un detrimento patrimonial por más de 860 millones de pesos. Los tres exfuncionarios fueron imputados por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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“Permitieron que se apropiara de forma irregular de la suma de $860 millones (…) Revisaron y aprobaron el pago de actas con sobrecostos en el componente de alimentación, vulnerando así el principio de responsabilidad, lo que nos lleva a deducir la presencia de una coautoría”, expuso la fiscal.

El primer contrato tuvo un alza de $308 millones, el segundo de $367 millones y el tercero por $183 millones.

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