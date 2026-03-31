Autoridades decomisaron 200 kilos de pescado en Bogotá durante operativos de Semana Santa

La Semana Santa en Colombia ya inició y con esta fecha las autoridades se encuentran adelantando las respectivas inspecciones para garantizar la calidad del pescado, pues esta proteína se convierte en una de las de mayor consumo durante esta época.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias de Bogotá intensificaron los operativos de inspección, vigilancia y control en plazas de mercado y puntos de venta de pescado durante la semana mayor.

Controles para el consumo de pescado

Según informó el secretario Gerson Bermont, durante un operativo en la Plaza de Mercado en el barrio Las Ferias, se han decomisado 200 kilos de pescado en toda la capital del país.

"Hemos ido a Corabastos y a todas las plazas de mercado de la ciudad y a todos los sitios autorizados haciendo operativos para mirar la calidad del producto, la manipulación del producto", explicó el funcionario.

Los productos decomisados no provienen necesariamente de las plazas de mercado establecidas, sino principalmente de ventas informales en carretillas y sitios no autorizados. El funcionario destacó la calidad del pescado encontrado en los puntos autorizados.

"Esto es un espectáculo, esto es una maravilla, son productos frescos que vienen del Amazonas, del Llano, del Tolima, del Magdalena Medio y efectivamente han conservado la cadena de frío desde el sitio de origen hasta que lo encontramos en vitrinas para el consumidor", afirmó.

¿Cómo verificar la calidad del pescado?

Las autoridades entregaron recomendaciones específicas para la compra de pescado. Bermont explicó que los consumidores deben verificar algunos detalles, tales como:

“Que los ojos sean brillantes, que las escamas no se salgan con facilidad, que al hundir la piel del pescado no se quede hundida, sino que salga inmediatamente y que el olor sea agradable. Mire las agallas y que sean rosaditas o rojas, pero parejas y no de diferentes colores. Y que tenga muy buena calidad, si es congelado que esté bien congelado y si es fresco que sea parejo", afirmó.