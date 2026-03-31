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Alcalde Galán advierte que cuidado de la población emberá queda en manos del Gobierno Nacional: “Bogotá ya cumplió”

El alcalde mayor sostuvo que el proceso de reubicación de algunas familias sigue pendiente, aunque debió terminar hace 16 meses.

Foto: AFP
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Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:49 p. m.
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A través de su cuenta en la red social X, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que, tras haber cumplido los compromisos adquiridos, queda en manos del Gobierno Nacional el cuidado de las comunidades emberá de Risaralda y Chocó que, en 2024, se tomaron el Parque Nacional:

“Bogotá le cumplió a la población emberá (…) Hace unos días, la Alcaldía completó el último de los siete giros a los que se había comprometido para apoyar el retorno de las familias embera a sus territorios”. Pero no es todo. La ciudad actuó en tres frentes:

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“1. Cerca de 176 hogares recibieron siete giros de ingreso mínimo garantizado 2. Hicimos siete visitas al territorio para verificar las condiciones de la población retornada y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno Nacional y 3. La Consejería de Paz de Bogotá ha estado en permanente contacto con la comunidad emberá y ha hecho seguimiento directamente con las entidades del Gobierno Nacional”.

Bogotá no está en capacidad de seguir ayudando a las comunidades emberá:

El alcalde Galán insiste en que “es momento de que el Gobierno Nacional honre sus compromisos en materia de vivienda, infraestructura, vías, salud, educación y atención a la primera infancia” con las comunidades emberá, debido a que la ciudad ya cumplió y no está en capacidad de volver a atender a quienes han recibido, en los últimos años, el apoyo del distrito.

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Además, advirtió que los incumplimientos del Gobierno Nacional empiezan con el proceso de reubicación de las comunidades emberá, que debía realizarse en un periodo de 60 días tras su salida del Parque Nacional, pero sigue inconcluso a 16 meses de la fecha indicada:

“Han pasado 18 meses y varias familias siguen, hoy, en albergues de la Alcaldía. Presidente Petro, cúmplales a los emberá. Bogotá ya lo hizo y su Gobierno los está dejando solos”.

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