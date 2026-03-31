Cayeron ocho peligrosos sicarios vinculados a 'La Cordillera': les atribuyen al menos 15 homicidios en el Eje Cafetero

Una operación de las autoridades en el Eje Cafetero dejó al descubierto el funcionamiento de una estructura sicarial que, según las investigaciones, operaba en medio de una red criminal más amplia.

El grupo, vinculado a 'La Cordillera', estaría detrás de múltiples homicidios cometidos en Pereira y Dosquebradas, en un accionar que ahora empieza a reconstruirse tras las capturas.

Cayeron ocho peligroso sicarios vinculados a 'La Cordillera' en el Eje Cafetero

El operativo permitió la captura de ocho personas señaladas de integrar el brazo armado de 'La Cordillera', organización identificada por las autoridades como la encargada de manejar el microtráfico de drogas en el Eje Cafetero.

Según los reportes oficiales, este grupo no solo cumplía funciones dentro de la estructura criminal, sino que tenía un rol específico: ejecutar homicidios selectivos por orden directa de los mandos superiores.

Las acciones se concentraban principalmente en Pereira y Dosquebradas, donde su presencia habría estado marcada por hechos violentos que ahora son atribuidos a esta red.

Serían responsables de crímenes en "casas de pique"

Las investigaciones indican que a los capturados se les vincula con al menos 15 homicidios. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades fue su presunta participación en asesinatos ocurridos en las denominadas “casas de pique”.

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Dentro del grupo capturado, dos nombres aparecen como piezas centrales en la operación del brazo sicarial: alias Nea y alias Cartago. Ambos son señalados como jefes dentro de esta estructura y como figuras clave en la ejecución de los hechos.

El comandante de la Policía de Pereira, Oscar Ochoa, entregó detalles sobre su rol dentro de la organización:

Dentro de los ocho capturados, el más importante es alias Nea y alias Cartago. Son sicarios al servicio de esta estructura de Cordillera. Al mando de alias Fantasma, negro Sensei y varios cabecillas de esta estructura de la Cordillera.

De acuerdo con esta información, los detenidos actuaban bajo las órdenes de otros líderes de la organización, identificados con los alias de Fantasma y Negro Sensei, quienes dirigirían las operaciones criminales desde niveles superiores.

Ahora, tras las capturas, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los implicados, quienes enfrentarán cargos por homicidio y tráfico de estupefacientes.