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Capturan a ladrones que protagonizaron violento y millonario robo en Soledad: quedó en video

El crimen ocurrió a inicios de 2025. Los ocho criminales fueron capturados en las últimas horas.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 31 de 2026
02:53 p. m.
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Una investigación de casi un año logró la desarticulación de Los Carroñeros, banda que estuvo detrás de un millonario robo a un carro de valores en Atlántico.

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El 18 de enero de 2025 se dio este hecho en el municipio de Soledad. En horas de la mañana, el carro arribó al centro comercial Mi Plaza Los Robles; cuando ocho criminales amenazaron a los trabajadores y se llevaron el dinero.

Los Carroñeros estaban detrás del robo

Los asaltantes utilizaron armas para lograr su cometido y, de acuerdo con las pesquisas, resultó con el robo de 411 millones de pesos. Además, le habían hurtado la pistola a uno de los guardias.

Si bien este hecho fue el más conocido, lo cierto es que no fue aislado y, en cambio, resultó revelar cómo era el modus operandi de la estructura que ha operado desde hace dos décadas.

La mente criminal detrás es alias Niño Buitre, quien ha estado en poder de las autoridades 18 veces. Sumado a ello, tiene nexos con Los Pepes y no solamente opera en Soledad, sino también en el suroccidente de Barranquilla.

93 anotaciones y un robo de $411 millones

El resto de los miembros de la estructura es: ‘El Italiano’ (vinculado igualmente a Los Pepes), ‘El Gordo’, ‘El Panadero’, ‘Peluca’, ‘Aguacate’, ‘El Mono’ y ‘Fabián Llama’. Este último, al igual que el cabecilla, ha sido arrestado en más de una ocasión.

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Los ocho ladrones suman casi 100 anotaciones por homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto, abuso sexual, receptación, fuga de presos, lesiones personales, violencia contra servidor público, uso de documento falso, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar, amenazas y abuso de confianza.

A través de las cámaras de seguridad, se conoció el video de aquel robo de hace más de un año. A plena luz del día, los delincuentes sorprendieron a los funcionarios y los encañonaron. Inclusive, uno de ellos se hacía pasar como trabajador del aseo.

El millonario robo duró pocos segundos y ellos salieron corriendo hasta encontrarse con dos motocicletas para emprender la huida entre las calles.

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