Horas de pánico vivió hombre que fue secuestrado y víctima del paseo millonario en Bogotá

Autoridades le pusieron punto final a una estructura que se dedicaba al paseo millonario en Bogotá.

RELACIONADO Ladrones abandonaron a niño que encontraron al interior de un vehículo que robaron en Bogotá

El último robo fue el que llevó a la caída de la estructura. Resulta que los criminales ubicaron a una víctima en la zona T, sector altamente concurrido por los locales y bares.

Del taxi al secuestro: así ocurrió el crimen

La persona efectivamente estaba en un bar y se dispuso a tomar un taxi. El vehículo que se le acercó aparentaba ser inofensivo, pero en verdad era la carnada perfecta de los delincuentes.

Durante el recorrido, a la víctima lo drogaron hasta que quedó inconsciente. Fue entonces cuando los ladrones aprovecharon para robarlo. La situación no culminó ahí, dado que los criminales lo secuestraron.

RELACIONADO Capturan a cinco integrantes de banda dedicada al robo de droguerías en Bogotá

Con base en lo revelado por las autoridades, el hombre estuvo 19 horas bajo el poder de ellos. Los ladrones le exigieron dar información sobre sus cuentas bancarias, la cual él les terminó dando. La banda pudo transferir 40 millones de pesos.

Luego de lo que pareció ser el robo perfecto, la víctima fue dejada en el norte de Bogotá. Sin embargo, la denuncia oportuna de la familia permitió que las autoridades ubicaran el taxi y, por ende, a los criminales.

El vehículo fue localizado en el barrio Rincón de la localidad de Suba. Si bien los ladrones intentaron huir, fue un acto en vano y terminaron capturados. Aparte de este caso, se cree que estuvieron involucrados en otros nueve.

¿Cómo prevenir el paseo millonario?

La Policía dio a conocer los cinco puntos para tener en cuenta a la hora de evitar ser víctima del paseo millonario. Lo primero es pedir el servicio por una aplicación, lo que es igual a no confiar en los taxis que se encuentran esperando en los alrededores.

Antes de subirse al taxi o carro, es fundamental tomarle foto a la placa, la cual debe coincidir con la que dice la aplicación. También es clave enviarle la ubicación en tiempo real a un conocido.

Otras sugerencias son: estar pendiente sobre los desvíos, evitar conversaciones relacionadas con temas financieros, no dormirse en el recorrido ni consumir alcohol estando en el vehículo.