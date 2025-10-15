Ladrones abandonaron a niño que encontraron al interior de un vehículo que robaron en Bogotá

Frente a este hecho, se pronunció el comandante de la estación de Los Mártires, mayor Miguel Rendón. El crimen se perpetró en el barrio Santa Isabel en la noche del lunes 13 de octubre.

Los delincuentes hurtaron el vehículo mientras lo estaban estacionando en una residencia. Con lo que no contaban es que al interior había un menor de cinco años durmiendo.

Robo ocurrió en la noche del 13 de agosto

La Policía puso en marcha un operativo para interceptar a los criminales para recuperar el vehículo y salvaguardar la integridad del niño. Al evidenciar la presión, los ladrones dejaron al menor en el barrio Santa Fe y emprendieron la huida.

Patrulleros ubicaron al joven y pudieron llevarlo hasta su casa, en donde se reencontró con su papá y mamá. La Policía se encuentra buscando a los delincuentes.

Las cámaras de seguridad revelaron detalles de lo ocurrido. Efectivamente, el vehículo estaba estacionado y la puerta del garaje estaba abierta. Sobre las 8:55 p.m., sujetos pasaron al frente y en cuestión de segundos amenazaron a las víctimas.

Niño de cinco años fue abandonado en el centro

Para ese momento, la familia estaba retornando de un viaje, por lo que estaba desempacando. El robo duró pocos minutos y los ladrones se llevaron la camioneta a toda velocidad. La preocupación de la familia se centró en el bienestar del niño.

Con corte a agosto, el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía, se presentaron 2.119 hurtos de automotores en Bogotá. Un año atrás, hubo 2.945; por lo que las cifras bajaron un 28%.

Este año, los delitos se cometieron en gran medida durante las noches, madrugadas del sábado y tardes de los domingos. Además, la modalidad más común entre los ladrones fue con el uso de llave maestra (1.111).

Las localidades tuvieron reducciones, exceptuando San Cristóbal (+16.1%) y Tunjuelito (3.3%). Puntualmente en Los Mártires, se presentó una caída del 52%.