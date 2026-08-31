Caen 'Los del Cable', el terror de las fincas por el robo de cobre en Cundinamarca

La tranquilidad de los habitantes rurales de Subachoque y municipios aledaños se vio interrumpida durante meses por un fenómeno delictivo recurrente. Lo que inicialmente parecía una serie de robos aislados, pronto reveló ser el sistemático modus operandi de una estructura criminal organizada. Hoy, gracias a la operación OISEC 26DESAB009 liderada por la Fiscalía, la banda conocida como 'Los del Cable' ha sido desmantelada.

¿Cómo operaba la banda dedicada al robo de cable en Cundinamarca?

El análisis criminal exhaustivo dejó al descubierto una modalidad delictiva altamente coordinada. La organización seleccionaba cuidadosamente inmuebles rurales en Cundinamarca, aprovechando los periodos en los que los propietarios se encontraban ausentes. Esta vulnerabilidad temporal les permitía actuar con impunidad y retrasar el descubrimiento de los hurtos por horas o incluso días.

Cortesía: Alcaldía de Subachoque

Una vez en los predios, procedían al corte de las acometidas eléctricas para extraer el valioso cableado de cobre. Los investigadores descubrieron una clara división funcional de tareas dentro de la organización: mientras unos ejecutaban la extracción física a través de potreros, otros se encargaban de la vigilancia y la logística de transporte utilizando camionetas para movilizar el material hurtado.

Tecnología y análisis criminal: la clave para rastrear a los ladrones

El éxito de esta judicialización no se basó en simples sospechas, sino en la aplicación de herramientas tecnológicas de punta. La Fiscalía Primera Local de Subachoque y El Rosal, en conjunto con la SIJIN y SIPOL, implementaron técnicas avanzadas de georreferenciación y análisis de datos.

Mediante el estudio de registros de comunicaciones (CDR), análisis de celdas de telefonía móvil e individualización de vehículos, las autoridades lograron conectar 29 eventos que parecían aislados. Contrastaron fechas, lugares y testimonios hasta tejer una red de pruebas irrefutables.

Esta fue una investigación perfecta. Bajo las correspondientes órdenes se adelantaron análisis de celdas y correlaciones temporales. Hoy podemos mostrar un resultado concreto sin comprometer el rigor que exige la justicia

Destacó Jorge Alberto Camacho Lizarazo, alcalde de Subachoque.

Millonarias pérdidas por el hurto de cobre en fincas

El impacto de esta red criminal iba mucho más allá del simple valor en el mercado negro del cobre robado. Los 29 eventos confirmados dejaron una estela de afectación económica millonaria en la región.

Los cortes abruptos de las instalaciones generaban graves interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Esto se tradujo en daños estructurales a los predios y pérdidas irreparables para familias y productores agrícolas, quienes veían paralizadas sus actividades económicas rurales por falta de fluido eléctrico.

Cortesía: Alcaldía de Subachoque

Denuncia ciudadana y recompensas: así cayó esta red delictiva La colaboración ciudadana fue el catalizador que aceleró la caída de 'Los del Cable'. En diciembre de 2025, la Alcaldía de Subachoque ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información clave. La red de cooperantes proporcionó datos bajo reserva que, tras ser rigurosamente verificados por la Policía Judicial, se convirtieron en evidencia sólida.

La fase operativa culminó con tres capturas estratégicas. Dos individuos fueron interceptados en Albán (Cundinamarca) a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee blanca, mientras que un tercer integrante fue capturado en Plato, Magdalena. Los tres procesados aceptaron los cargos por hurto calificado y agravado.

Cortesía: Alcaldía de Subachoque

Cortesía: Alcaldía de Subachoque

Las autoridades advirtieron que la investigación continúa abierta para rastrear posibles conexiones adicionales, dejando un mensaje claro: la justicia cuenta con las herramientas necesarias para desarticular el crimen organizado en la región.