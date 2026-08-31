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Autoridades investigan el hallazgo de varias palomas muertas en Bogotá

La ciudadanía alertó sobre la presencia de los cuerpos de estas aves en la localidad de Barrios Unidos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 31 de 2026
01:15 p. m.
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Un nuevo hallazgo ha alertado a la comunidad, en la localidad de Barrios Unidos, ante el hallazgo de cuerpos de palomas muertas sobre la calle 80 con carrera 65.

Tras la difusión de las imágenes, que empezaron a circular en redes sociales, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se desplazaron a la zona para verificar lo ocurrido y establecer las causas detrás de la muerte de estos animales.

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¿Qué se sabe de las palomas muertas en Bogotá?

Según el más reciente reporte del IDPYBA, actualmente ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos que mantienen en alerta a la comunidad.

La institución informó que, según habitantes de la zona, los cuerpos de varias de estas aves fueron recogidos y enterrados antes de que las autoridades competentes hicieran presencia en la zona.

Por su parte, el cuerpo médico el IDPYBA identificó, al llegar al lugar en donde se reportaron los animales muertos, distintas fuentes de contaminación en corrientes de agua cercanas.

Allí también se escucharon las primeras versiones de personas vecinas del lugar, con el fin de establecer varias hipótesis que puedan guiar al esclarecimiento de los hechos.

“Será objeto de verificación si se encuentra posible exposición, de estas aves, a residuos que, presuntamente, fueron inadecuadamente puestos en este lugar y que pudieron contener sustancias potencialmente contaminantes”, aseguró Eduardo Dimaté, médico veterinario - Sinantrópicos.

Así mismo, el IDPYBA anunció que continuarán, durante las próximas horas, los procesos de entrevista a posibles testigos que hayan presenciado los hechos. Una vez se establezcan las causas de las muertes, los hallazgos y las pruebas serán entregados a la Fiscalía General de la Nación.

“El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) agradece a las personas que hayan sido testigos del hecho aportar material probatorio que pueda conducir a esclarecer el hecho”, afirmó la autoridad.

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Leyes que protegen a los animales en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses.

Así mismo, inhabilidad especial dé dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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