CANAL RCN
Colombia Video

Médicos hablan del caso de Lucas Murillo, el niño que se viralizó pidiendo atención para seguir con vida

El niño de siete años padece una cardiopatía congénita y suplicó en un video evaluación médica especializada para poder vivir.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lucas Francesco Murillo García, es el niño de siete años, de Cúcuta, que se hizo viral en redes sociales tras grabar un video que publicó su madre, Andrea García, en el que pedía atención médica urgente para continuar con vida:

Yo no quiero morir, soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero hacer mi vida aprendiendo.

Su petición conmovió al país, y en las últimas horas llegó a Bucaramanga para recibir evaluación médica especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

El menor que reside en Cúcuta padece una cardiopatía congénita que requiere intervención inmediata y posible trasplante.

Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga
RELACIONADO

Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga

¿Qué dicen los médicos del caso de Lucas Murillo?

El pequeño Lucas fue trasladado en una aeronave medicalizada desde el aeropuerto Camilo Daza hasta el aeropuerto Palo Negro, donde un equipo especializado de cardiólogos pediátricos lo recibió para iniciar los protocolos de evaluación.

Claudia López, jefe de cardiología pediátrica de la FCV, explicó la condición médica del niño:

Lucas es nuestro paciente desde bebé, desde chiquito. Tiene una cardiopatía en la que sólo un ventrículo le funciona.

Explicó que requiere "intervención desde muy temprano en su vida y no solamente requieren una intervención, sino que requieren varias intervenciones".

Asimismo, el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, reconoció que por la crisis del sistema de salud y las EPS Lucas no pudo ser atendido:

Desafortunadamente, en los últimos dos años, dos años y medio, no pudimos atenderlo. No tuvimos contrato con una EPS. Nos mandaron a diferentes lugares del país. Y creo que fue un tiempo precioso que se perdió para la vida de Lucas.

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella
RELACIONADO

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella

Lucas Murillo recibe atención especializada en Bucaramanga

Tras su llegada a Bucaramanga, el equipo médico someterá a Lucas a una serie de exámenes exhaustivos para evaluar su estado de salud actual y determinar los procedimientos necesarios.

La Fundación Cardiovascular ofrecerá una diversa variedad de procedimientos especializados para mejorar la calidad de vida del menor.

Andrea García, madre de Lucas, agradeció el traslado de su hijo:

Yo estoy consciente que eso no me asegura que a Lucas le van a hacer el trasplante, porque no sabemos qué van a encontrar. Pero por lo menos el niño no se está quedando sin los requerimientos.

Piden investigar a Gustavo Petro por presunto homicidio culposo tras la muerte del niño Kevin Acosta
RELACIONADO

Piden investigar a Gustavo Petro por presunto homicidio culposo tras la muerte del niño Kevin Acosta

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Autoridades investigan el hallazgo de varias palomas muertas en Bogotá

Abelardo de la Espriella

¿Cómo va el desmonte de la paz total del gobierno Petro? Esto dijo el presidente De la Espriella

Ministerio de Transporte

¿El Código Nacional de Tránsito de Colombia está obsoleto? Esto dicen expertos

Otras Noticias

Bogotá

¿Cuánto cuesta un paseo en helicóptero en Bogotá en 2026? Así es el recorrido y duración

Un paseo en helicóptero por Bogotá permite observar la ciudad desde las alturas. Este es el precio en 2026, cuánto dura el vuelo y cuál es el recorrido.

Memes

La despedida de Messi desató una ola de memes en redes

Messi anunció su salida de la Selección Argentina: así reaccionaron las redes con memes.

Lionel Messi

"Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos": emotiva carta de Enzo Fernández a Messi

Artistas

Influencer fue asesinado a tiros: esto se ha conocido

Enfermedades

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?