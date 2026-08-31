Médicos hablan del caso de Lucas Murillo, el niño que se viralizó pidiendo atención para seguir con vida

Lucas Francesco Murillo García, es el niño de siete años, de Cúcuta, que se hizo viral en redes sociales tras grabar un video que publicó su madre, Andrea García, en el que pedía atención médica urgente para continuar con vida:

Yo no quiero morir, soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero hacer mi vida aprendiendo.

Su petición conmovió al país, y en las últimas horas llegó a Bucaramanga para recibir evaluación médica especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

El menor que reside en Cúcuta padece una cardiopatía congénita que requiere intervención inmediata y posible trasplante.

RELACIONADO Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga

¿Qué dicen los médicos del caso de Lucas Murillo?

El pequeño Lucas fue trasladado en una aeronave medicalizada desde el aeropuerto Camilo Daza hasta el aeropuerto Palo Negro, donde un equipo especializado de cardiólogos pediátricos lo recibió para iniciar los protocolos de evaluación.

Claudia López, jefe de cardiología pediátrica de la FCV, explicó la condición médica del niño:

Lucas es nuestro paciente desde bebé, desde chiquito. Tiene una cardiopatía en la que sólo un ventrículo le funciona.

Explicó que requiere "intervención desde muy temprano en su vida y no solamente requieren una intervención, sino que requieren varias intervenciones".

Asimismo, el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, reconoció que por la crisis del sistema de salud y las EPS Lucas no pudo ser atendido:

Desafortunadamente, en los últimos dos años, dos años y medio, no pudimos atenderlo. No tuvimos contrato con una EPS. Nos mandaron a diferentes lugares del país. Y creo que fue un tiempo precioso que se perdió para la vida de Lucas.

Lucas Murillo recibe atención especializada en Bucaramanga

Tras su llegada a Bucaramanga, el equipo médico someterá a Lucas a una serie de exámenes exhaustivos para evaluar su estado de salud actual y determinar los procedimientos necesarios.

La Fundación Cardiovascular ofrecerá una diversa variedad de procedimientos especializados para mejorar la calidad de vida del menor.

Andrea García, madre de Lucas, agradeció el traslado de su hijo:

Yo estoy consciente que eso no me asegura que a Lucas le van a hacer el trasplante, porque no sabemos qué van a encontrar. Pero por lo menos el niño no se está quedando sin los requerimientos.