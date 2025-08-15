Así cayó una banda que vendía droga en el parque de Los Hippies de Bogotá

Con el nombre de Los Lobos, esta subestructura es un brazo del Tren de Aragua, peligrosa organización surgida en el país vecino. La Policía requirió de 12 meses, interceptaciones, videos y operaciones encubiertas para dar la estocada.

Su nombre justamente provenía del rol que le ordenó el Tren de Aragua: la venta de droga. Las sustancias tenían sellos distintivos que tenían forma de lobos. Así era la manera con la que marcaron la mercancía.

¿Cómo operaba la banda?

Los capturados se ubicaban en el parque de Los Hippies, localidad de Chapinero. Al ser un lugar bastante concurrido, se dedicaron a ofrecer diferentes drogas, tales como marihuana, tussi y cocaína.

Sin embargo, el hecho de que sea un parque tan conocido implica que las autoridades también están cerca. Por eso, los criminales ponían en marcha una estrategia con el fin de evitar sospechas.

RELACIONADO Capturan banda que se aprovechaba de menores en parques y colegios para traficar droga en Soacha

En un mismo día, según contó la Policía, los vendedores se cambiaban de ropa varias veces. Además, escondían las dosis que después vendían en la infraestructura del parque: arbustos, talanqueras y demás.

La mente detrás de Los Lobos se hacía llamar ‘Jonatican’. Este hombre se encargaba de impartir órdenes desde los bares del sector. Hace no mucho fue capturado en Bucaramanga por sus vínculos con el grupo AK47.

Aparte de ser la cabeza de la red criminal, las autoridades tienen indicios de que habría tenido responsabilidad en un ataque con granada ocurrido el 25 de mayo en Chapinero.

Sus cómplices fueron identificados como ‘Reymon’, ‘Shagy’, ‘Beiker’ y ‘Gordo Rappi’. Los tres primeros se encargaban de la venta en el parque, mientras que el último lo hacía a domicilio.

La Policía justamente reveló una de las conversaciones que tenía este hombre con varios compradores.

Conversaciones entre el vendedor y los compradores