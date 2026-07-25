Isleño duró más de 16 horas a la deriva en el mar: su embarcación habría presentado fallas

Una alerta de la comunidad permitió activar una operación de búsqueda y rescate para encontrar a Andrés Navas Bassa, un hombre de 56 años que llevaba varias horas desaparecido en el mar.

Brainer Díaz, líder comunitario de Bocachica, informó a la Estación de Guardacostas de Cartagena que el hombre había salido en una embarcación menor desde el Islote con destino a Bocachica, en la isla de Tierra Bomba.

Sin embargo, después de aproximadamente 12 horas no se tenía información sobre su paradero.

Hallaron y rescataron a isleño perdido en el mar de Cartagena

Durante la operación participaron unidades de reacción rápida de las estaciones de Guardacostas de Cartagena y Coveñas, que realizaron diferentes patrones de búsqueda en el área.

Además, las autoridades coordinaron las labores con las Capitanías de Puerto, el gremio marítimo y los familiares del hombre.

La búsqueda permitió localizar la embarcación alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves, cerca del islote Periquito, en la zona insular de Cartagena.

El hombre se encontraba a la deriva y fue encontrado con vida por una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena.

¿Qué le había ocurrido al hombre durante las horas que estuvo perdido?

De acuerdo con el relato entregado por el rescatado, el motor de la embarcación habría presentado fallas mecánicas alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles.

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La avería habría dejado la embarcación sin propulsión, por lo que el hombre permaneció a la deriva durante más de 16 horas en el mar.

La embarcación en la que se movilizaba era de color blanco y azul y contaba con un motor de 15 caballos de fuerza.

Tras ser ubicado, los uniformados le brindaron primeros auxilios, hidratación y alimentación para verificar su estado.

Posteriormente, la embarcación fue remolcada de manera segura hasta Cartagena, capital del departamento de Bolívar.

¿Qué recomendó la Armada para evitar nuevas emergencias?

Entre las recomendaciones se encuentra verificar el estado de los motores y contar con sistemas de comunicación que permitan pedir ayuda rápidamente en caso de una emergencia.

La Armada recordó que una revisión previa de las embarcaciones puede ayudar a prevenir situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de los organismos de rescate cuando se presenta una emergencia en el mar.