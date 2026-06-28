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¿Qué pasará con el presunto feminicida de Natalia Villalba tras su llegada a Colombia?

Foster Martinson fue expulsado de Ecuador, tras ser capturado en el aeropuerto de Quito, donde pretendía comprar un vuelo a Londres.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
04:52 p. m.
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El intercambio de información entre las autoridades colombianas y ecuatorianas permitió la captura de Foster Martinson, el ciudadano británico señalado como el presunto homicida de la modelo cucuteña Natalia Villalba.

Tras salir de Colombia por el paso fronterizo de Rumichaca, viajó hacia Quito y trató de comprar un boleto de avión a Londres, teniendo en su contra una orden de captura y una circular roja de Interpol.

En medio del trámite, realizado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, efectuaron su captura y Ecuador lo expulsó hacia Colombia, en donde fue recibido por funcionarios de Migración y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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¿Qué será de Foster Martinson tras su llegada a Colombia?

Ya en Colombia, iniciará, formalmente, el proceso de judicialización en contra del británico.

Se espera que un fiscal de la unidad de vida presente a Martinson el domingo, 28 de junio, ante un juez de control de garantías y le imputen los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción del material probatorio.

Según los investigadores, Martinson fue la última persona que ingresó al apartamento del barrio Chicó en el que fue hallado sin vida el cuerpo de Villalba el pasado 18 de junio.

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La hipótesis de las autoridades:

La hipótesis que maneja la Fiscalía sugiere que Martinson habría agredido a la modelo de 36 años hasta causar su muerte y, luego, habría alterado la escena del crimen.

Él, sin embargo, insiste en que el día en el que ocurrieron los hechos se encontraba en un bar de Bogotá viendo el partido entre las selecciones de Croacia e Inglaterra.

E, incluso, compartió imágenes de las “actividades” que habría estado realizando durante el día. Corresponde, ahora, a las autoridades entrar a analizarlas y contrastarlas con el material probatorio que ha estado reuniendo la Fiscalía.

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