Cayó pareja que vendía videos de violaciones de menores: a una de las víctimas la extorsionaban por redes

La Policía Nacional desarticuló una red de explotación sexual infantil tras capturar a dos personas acusadas de abusar de una menor, producir material explícito y comercializarlo a través de plataformas digitales.

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Las detenciones se realizaron simultáneamente en Bogotá e Ibagué, Tolima, en una operación coordinada entre la Dijín, la Fiscalía y el FBI de Estados Unidos.

La víctima, después de cuatro años de los abusos de los que fue objeto con fines comerciales ilícitos estaba siendo contactada por redes sociales y extorsionada por parte de esta red criminal.

Niña era abusada y grabada para vender el contenido en EE. UU.

La investigación comenzó el 19 de mayo de 2025, luego de que la madre de la víctima presentara una denuncia formal de la extorsión contra su hija. Según el expediente judicial, los abusos se perpetraron entre 2019 y 2021, cuando la menor tenía entre 11 y 13 años.

Los proxenetas habrían aprovechado el vínculo de confianza y el entorno en el que vivían, cerca de la menor, para cometer las agresiones sistemáticas.

Durante ese periodo, la pareja registró fotográficamente los eventos de connotación sexual con el objetivo de almacenar y comercializar el material a través de plataformas digitales.

Las autoridades documentaron que los capturados distribuían este contenido ilícito mediante redes internacionales especializadas en este tipo de delitos.

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Niña estaba siendo extorsionada por sus violadores

El caso escaló cuando la víctima comenzó a recibir amenazas y extorsión a través de perfiles en redes sociales.

Desde varias cuentas, se le exigía enviar nuevo material íntimo bajo la amenaza de difundir las imágenes de su infancia entre su entorno familiar y social.

El rastro de los perfiles de redes sociales permitió a los investigadores establecer que parte de las operaciones se manejaban desde territorio estadounidense. Esta circunstancia activó inmediatamente los canales de cooperación internacional con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Colombia, articulando capacidades especializadas transnacionales para desarticular la red cibernética.

La Fiscalía les imputó cargos por proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años, actos sexuales con menor de catorce años y acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Un Juez de Control de Garantías legalizó las capturas e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para ambos procesados.