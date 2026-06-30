Policías de Bogotá rescataron a perrito apuñalado en un ojo: entrará en adopción

Un conmovedor rescate animal se ha viralizado en redes sociales en donde ‘Rocky’, un perrito de raza Pitbull, fue encontrado por agentes de la Estación de Policía en Ciudad Bolívar, quienes le brindaron ayuda inmediata al ver que este había recibido una puñalada en uno de sus ojos.

¿Qué pasó con el perrito apuñalado en un ojo?

La historia fue dada a conocer por Andrés Preciado, animalista y proteccionista, quien siguió de cerca el proceso de recuperación de ‘Rocky’ desde su llegada a la Estación de Policía en el sur de la ciudad.

“Rocky llegó acá a la Estación de Policía pidiendo auxilio. Lo primero que hicimos fue contactar a un médico veterinario para comentarle la situación y el paso a seguir fue que entre todos los compañeros de la estación reunimos los recursos para realizarle el procedimiento quirúrgico”, aseguró uno de los uniformados que participó en el rescate.

Seguido de la intervención médica, ‘Rocky’ se encuentra atravesando por su respectivo post operatorio en donde ha tenido que someterse a diferentes curaciones, cuidados y un manejo especial de su alimentación para completar su proceso de recuperación.

Pese a que ‘Rocky’ ha estado a cargo de los agentes, durante las semanas más recientes, este terminará su recuperación y próximamente entrará en adopción con la fundación Rescatadogs, quienes serán los encargados de este minucioso proceso.

“Debemos agradecerle a la Policía porque hacen una labor excelente. Sigan apoyándolos aquí en la Estación Ciudad Bolívar (...) pueden venir a traerles comida a los 8 peludos que tienen acá porque ellos mismos los alimentan y así podrán seguir haciendo la labor con tantos animales abandonados”, finalizó Andrés Preciado.

¿Cómo se pueden adoptar animales con la fundación Rescatadogs?

Rescatadogs es una fundación legalmente constituida que se encarga de rescatar, recuperar y dar en adopción responsable a animales en la ciudad de Bogotá.

Dentro de las recomendaciones para adoptar se sugiere: hablar previamente en familia sobre los cuidados básicos para tener una mascota, investigar acerca de los cuidados de un animal y llenar un formulario de adopción que será revisado minuciosamente.

En caso de que este sea aprobado, la fundación se contactará con los interesados para programar una entrevista.

Al aprobar la entrevista, se programará la cita para recoger a la mascota la cual tendrá una semana de prueba y tendrá acompañamiento por parte de la fundación.

No se entregan mascotas en zonas de sobrepoblación, a personas menores de 20 años, como regalos y si no se está de acuerdo con las políticas de la fundación.

Para mayor información sobre el proceso de ‘Rocky’ se debe ingresar a las redes sociales oficiales de Rescatadogs o de Andrés Preciado.