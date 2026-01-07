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Contraloría y Procuraduría siguen de cerca el empalme: le hicieron un llamado al Gobierno

Las entidades advirtieron que el incumplimiento es detonante para sanciones e investigaciones disciplinarias.

Casa de Nariño.
Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Nicolás Martínez Sánchez

julio 01 de 2026
06:39 a. m.
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El próximo 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesionará y comenzará su mandato hasta 2030.

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Mientras llega ese día, su equipo lleva a cabo el proceso de empalme con el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. De la Espriella ha anunciado a dos ministros hasta el momento: Rodrigo Lara como mininterior y Miguel Gómez Martínez como minhacienda.

¿En qué va el empalme?

Asimismo, el empalme está siendo liderado, por el lado del presidente electo, con José Manuel Restrepo. En el gobierno saliente, el proceso lo encabeza el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En las últimas horas, la Contraloría y la Procuraduría expidieron una directiva con la que le ponen la lupa al empalme.

Los órganos de control exhortaron al Gobierno Nacional para que entregue un informe de gestión que incluya los asuntos y recursos públicos (ejecutados y pendientes). En caso de no cumplir, los funcionarios podrían recibir una sanción disciplinaria.

Podrá ser requerido por el órgano de control interno correspondiente (…) De persistir el incumplimiento, el servidor podrá ser objeto de la correspondiente sanción disciplinaria, de conformidad con la ley.

Incumplir conlleva sanciones

Sumado a ello, el Ministerio Público tiene las facultades para adelantar investigaciones disciplinarias con el incumplimiento.

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“Los integrantes del gobierno saliente deben identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes (…) así como de las situaciones en las que otra administración haya asumido funciones”, explicaron las entidades sobre cómo debe ser el empalme.

La idea, entonces, es que la administración entrante cuente con la totalidad de la información relacionada con las obligaciones institucionales y cualquier otro aspecto relevante.

De la mano con este punto, es fundamental que haya claridad en los contratos, tanto ejecutados como liquidados, en el SECOP. Los documentos soporte del empalme deben estar en los canales institucionales.

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