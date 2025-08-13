Capturan a miembro del Tren de Aragua que tenía azotados a los habitantes de Suba en Bogotá

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, informó que en las últimas horas fue capturado un miembro del Tren de Aragua que hacía de las suyas en la localidad de Suba, norte de Bogotá.

El operativo contó con la participación de la Policía de la Región Metropolitana de La Sabana. Las autoridades ubicaron a Carlos Alfredo Segura, quien estaba siendo buscado por extorsión y microtráfico.

¿Cómo se llama el hombre capturado?

Los uniformados lo capturaron en su propia vivienda. Al parecer, desde ese sitio organizó su accionar delictivo. Las autoridades le encontraron una granada de gas pimienta y una granada stingball.

La mente detrás del operativo fue el coronel Edgar Moreno, comandante de REMSA-COENO. “Seguimos trabajando, con resultados contundentes, para garantizar más y mejor seguridad en todo nuestro territorio”, declaró el gobernador.

Cifras de la Policía apuntan que en Cundinamarca han sido incautadas casi 600 armas de fuego.

Presencia del Tren de Aragua en Bogotá

La presencia del Tren de Aragua en la capital viene siendo reportada desde hace más de un año. A finales de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana con la que advertía los peligros en varias localidades.

En ese momento ya había casos de personas víctimas de homicidio, extorsiones, amenazas, explotación sexual y ataques por parte de este grupo criminal originario de Venezuela.

El Tren de Aragua ha estado detrás de la financiación de Los Satanás, un brazo que opera desde los centros carcelarios y que ha estado en conflicto con otras bandas: Los Boyacos, Los Camilos, Los Costeños, entre otras.

De igual forma, a esta estructura la han señalado de tener relación con algunos atentados de explosivos ocurridos, por ejemplo, en la localidad de Kennedy hace pocos meses.

Aparte de esa localidad, otras que se han visto azotadas por el Tren de Aragua son: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria.